مطر الطاير يشارك متطوعي "طرق دبي" في المبادرات والفعاليات الرمضانية

المصدر: البيان

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أشاد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، بالعمل التطوّعي لموظفي الهيئة ومشاركتهم الفاعلة قي تنفيذ المبادرات والفعاليات والأنشطة الإنسانية والمجتمعية التي تنظمها الهيئة خلال شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه إلى جانب عدد من المديرين التنفيذيين وموظفي الهيئة بجميع مؤسساتها وقطاعاتها في تنفيذ المبادرات والأنشطة والفعاليات الإنسانية والمجتمعية خلال شهر رمضان المبارك، في تجسيد فعلي لقيم العطاء وتعزيز المسؤولية المجتمعية.

وأكد معاليه، حرص الهيئة على تنفيذ الأنشطة والبرامج الرمضانية على أكمل وجه وتحقيق الفائدة المرجوة منها لجميع الفئات المستهدفة، ومراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية للأفراد والفرق التطوعية والمنظمين القائمين على تنفيذ مبادرات إفطار الصائمين، مؤكداً أن مبادرات الهيئة المجتمعية هي تعزيز لنهج دولة الإمارات، في تنفيذ المبادرات الإنسانية وتعزيز العمل التطوعي، نظراً لما حققته من انجازات عالمية متميزة بفضل رؤية القيادة الحكيمة التي رسخت مفهوم المسؤولية المجتمعية، وتنمية قدرات الشباب في تنفيذ أعمال التطوع داخل الدولة أو خارجها.

وتنفذ هيئة الطرق والمواصلات، بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول، وشركة "كيوليس – ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، وهي الشركة المُشغّلة لمترو وترام دبي، عدد من المبادرات الإنسانية في شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية للهيئة، وتستهدف مبادرات الهيئة الرمضانية مختلف الفئات من سائقي الحافلات، والعمّال، وسائقي دراجات التوصيل وسائقي الشاحنات، والأيتام، والأسر من ذوي الدخل المحدود.

مبادرات نوعية

وتنظم الهيئة هذا العام مبادرتين خاصتين بشهر رمضان الفضيل وأولها مبادرة (باص الخير) التي تستهدف سائقي الحافلات، والعمّال، وسائقي دراجات التوصيل، وسائقي الشاحنات بمشاركة بنك أبوظبي الأول، وشركة "كيوليس – ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، ومؤسسة الامارات العامة للبترول (امارات)، وكونتيننتال للإطارات، وجمعية بيت الخير، والهلال الأحمر، وجمعية دار البر.

حيث ستوفر هذه المبادرة 30 ألف وجبة بمعدل 1000 وجبة إفطار يومياً، كما ستوفر الهيئة 17,500 وجبة إفطار وذلك بالتعاون مع متطوعين في المبنى الرئيس للهيئة، وسيتم تخصيص حافلة خاصة لتوزيع الوجبات.

وتقام المبادرة الثانية هي (المير الرمضاني) تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني، حيث يتم توزيع بطاقات نول معبأة مسبقاً للأسر من ذوي الدخل المحدود، ويمكن استخدامها في عدد من منافذ البيع الكبرى والتسوق في مجموعة من محلات التجزئة، لتوفير احتياجاتهم للشهر الفضيل.

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