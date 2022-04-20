114 فعالية نظمتها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية

المصدر: دبي - البيان

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ضمن احتفالات الدولة بذكرى يوم زايد للعمل الإنساني، التي تصادف التاسع عشر من رمضان من كل عام، نظمت جميع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، 114 فعالية ومبادرة، تخليداً للأعمال الإنسانية التي قدمها القائد المؤسس، واعتزازاً بما حققته الإمارات من إنجازات في مجال العمل الإنساني.

وساهمت جميع الإدارات والمنشآت الصحية التابعة للمؤسسة في تنظيم الفعاليات لتتزامن مع شهر رمضان الفضيل، ويوم زايد للعمل الإنساني، وتواكب تطلعاتها نحو تقديم الرعاية الصحيـة الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض باعتبارها أحد ى أرقى المشاهد الإنسانية التي تشمل بناء أنظمة الجودة والسلامة وفق المعايير العالمية، وتوفير الخدمات الصحية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

مبادرات إنسانية

ونظم مجلس شباب مؤسسة الإمارات للخدمات الصحيّة عدداً من الفعاليات التي تتيح لأفراد المجتمع فرصة التبرع بالدم وخدمة الفحص الدوري الشامل، كما نظمت إدارة البيانات والإحصاء وإدارة البيانات في قطاع الخدمات الصحية المساندة في المؤسسة أنشطة متنوعة لتعزيز الترابط الأخوي في الشهر الفضيل، كما نظمت إدارة الاتصال والتسويق في المؤسسة «الملتقى الإنساني الرمضاني مع المسلمين الجدد»، الذي يستعرض أمامهم صوراً ناصعة من حياة القائد المؤسس، ويبرز لهم الصفات الحميدة التي يجب على المسلم التحلي بها.

وساهمت إدارة الصيدلة التابعة للمؤسسة بعدد من المبادرات الإنسانية، كما شاركت إدارة الدعم الصحي في إسعاد الموظفين العاملين في الخدمات المساندة من عمال النظافة وعمال المكاتب وموظفي الأمن، بالإضافة لانضمام مركز خدمات نقل الدم والأبحاث إلى إثراء المشهد الإنساني بباقة من المبادرات النبيلة.

تخليد أعماله الإنسانية

وقدم مستشفى خورفكان 3 فعاليات تستمر طيلة شهر رمضان الفضيل، كما نظم كل من مستشفى إبراهيم بن حمد عبيد الله، ومستشفى عبيد الله لعلاج كبار المواطنين 4 فعاليات متنوعة، وشارك مستشفى كلباء بـ 11 فعالية من ضمنها معرض يتضمن صور القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وفيديو لتخليد أعماله الإنسانية، فيما شارك مستشفى الأمل للصحة النفسية بفعالية واحدة.

وشارك مستشفى الكويت بالشارقة في هذه المناسبة بـ 6 فعاليات، منها إجراء أربع عمليات جراحية لذوي الدخل المحدود من عدة جنسيات، فيما نظم مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال 4 فعاليات تضمنت زيارة دار الأيتام، وفعالية خاصة لمرضى التوحد، بالإضافة إلى مبادرة زرع شجرة، في حين شارك مستشفى مسافي بمبادرة إنسانية لجميع المتواجدين في قسم الطوارئ من الموظفين والمتعاملين والمناوبين.

وأسهم مستشفى القاسمي العام بـ 5 فعاليات من بينها تنظيم زيارة لدار المسنين، كما أطلق مستشفى صقر 15 فعالية منها مبادرة «تراحم»، و«فزعة عيال زايد»، و«فعالية سند»، و«سلة زايد الخير في بلاد الغير»، و«باقون في الذاكرة»، و«عمرة زايد الخير»،، و«عيادة زايد الخير»، كما شهدت مناسبة يوم زايد للعمل الإنساني تنظيم مستشفى دبا لـ 14 فعالية متنوعة.

وقدم مركز المحيصنة 4 فعاليات، فيما أطلقت إدارة الرعاية الصحية الأولية في أم القيوين 10 فعاليات تجسيداً لهذه المناسبة الكبيرة، كما شهدت العديد من مراكز الرعاية الصحية المنضوية تحت مظلة المؤسسة، تنظيم باقات من الفعاليات الإنسانية بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، امتناناً للقائد المؤسس الذي أرسى أسس وقواعد العطاء كركيزة أساسية في نهج الدولة، ورسخ مفاهيم التسامح كجزء لا يتجزأ من الهوية الإماراتية.

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