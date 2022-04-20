فهد الرئيسي: الإمارات حاضنة للإبداع والابتكار

المصدر: دبي - البيان

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أكد فهد الرئيسي، المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتبوأ مكانة مهمة كحاضنة للإبداع والابتكار إيماناً منها بالأهمية المحورية للابتكار في دفع عجلة التطور والنمو في الدولة، واستشراف مستقبل تتمثل ركائزه في بناء اقتصاد إبداعي أكثر مرونة.

وأضاف: يأتي الاحتفاء باليوم العالمي للإبداع والابتكار تماشياً مع الجهود السباقة لحكومة الدولة، والرامية لإدماجهما في كافة المجالات والقطاعات.

وتابع: وتعد دولتنا رائدة في إرساء دعائم الابتكار والإبداع كركائز أساسية للمضي قدماً في مسيرة التنمية المستدامة، والارتقاء بكفاءة منظومة العمل الحكومي استلهاماً من الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث أكد سموه أن: الابتكار في الحكومات ليس ترفاً فكرياً أو تحسيناً إدارياً أو شيئاً دعائياً، الابتكار في الحكومات هو سر بقائها وتجددها، وهو سر نهضة الشعوب وتقدم الدول. وبمناسبة هذا اليوم العالمي، نجدد في «ورشة حكومة دبي» التزامنا بتوظيف الابتكار منهجاً للارتقاء بجودة وكفاءة خدماتنا، وتبني الإبداع ثقافة مؤسسية، لتعزيز مساهمتنا في تحقيق الرؤى الوطنية لترسيخ مكانة الإمارات في مصاف أفضل دول العالم في كافة المجالات.

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