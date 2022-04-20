محمد بن راشد: الوالد زايد قدوتنا في العمل الإنساني

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، هو المعلم المؤسس .. قدوتنا في العمل الإنساني.

وقال سموه: نستذكر الوالد المعلم المؤسس .. قدوتنا في العمل الإنساني، الذي أطعم البشر .. وسقى الشجر .. ورحم الفقير .. وسد حاجة المسكين.. وكان للأيتام والمحتاجين قلباً ووطناً وسكناً.. رحمه الله وأسكنه جناناً عرضها السماوات والأرض .. آمين.

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