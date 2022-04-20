آلية جديدة لاحتساب التعرفة الخاصة بمركبات الأجرة في عجمان

المصدر: وام

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أعلنت هيئة النقل في عجمان أنها ستبدأ اعتباراً من الأول من يونيو المقبل آلية جديدة لاحتساب التعرفة الخاصة بمركبات الأجرة في الإمارة تستند فيها إلى مبدأ تحرير أسعار الوقود وفق ضوابط وأسس فعالة تساهم في دعم اقتصاد الإمارة وتوجهات الحكومة الرشيدة.

وووفقاً لقرار آلية احتساب التعرفة الخاصة بمركبات الأجرة المستندة إلى مبدأ تحرير أسعار الوقود، ستقوم الهيئة بوضع سياسة تسعير التعرفة، على أن تخضع هذه السياسة للمراجعة الشهرية، وسيتم الإعلان عن نسبة تأثير تحرير أسعار الوقود في التعرفة وذلك في اليوم الثاني من إعلان وزارة الطاقة عن أسعار الوقود في الدولة على أن يعمل بالتعرفة بدءاً من أول الشهر التالي بالإضافة إلى أنه تم تحديد الحد الأدنى المؤثر في التعرفة الخاصة بمركبات الأجرة بواقع سعر 2.20 درهم للتر الواحد.

أما بالنسبة لآلية الاحتساب فإن معدل الارتفاع والانخفاض في تعرفة مركبات الأجرة لن يغير بشكل عام في إجمالي التعرفة إنما سيقتصر على الجزء الخاص بالمحروقات وهو مايمثل 25% من إجمالي التعرفة الخاصة بمركبات الأجرة على أن يقتصر تحرير أسعار المحروقات على التأثير في حال ارتفاع أسعار المشتقات البترولية فقط وليس بشكل مستمر.

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