دبي العطاء تستقطب 246720 زائراً في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي -البيان

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اختتمت دبي العطاء، وهي منظمة مجتمع مدني مرتبطة رسمياً بإدارة الاتصالات العالمية التابعة للأمم المتحدة، مشاركتها في معرض إكسبو 2020 دبي بمسار واضح يسعى للمضي قدماً في إحداث تغيير في التعليم العالمي.

تحت شعار "مستقبلنا إنساني"، استضاف جناح دبي العطاء 246,720 زائراً من جميع الأعمار والجنسيات على مدار 6 أشهر، وكان هو الجناح الوحيد الذي خصص لمؤسسة غير حكومية في هذا الحدث الضخم. وشملت هذه الزيارات 1,275 زيارة مدرسية بمشاركة 21,131 طفلاً الذين قاموا باستكشاف المناطق المختلفة للجناح والتي تسلط الضوء على أهمية التعلم في مراحل مختلفة من التطور وتقدم نظرة خاطفة حول مستقبل التعليم والمهارات والعمل.

واستضاف الجناح أيضاً 537 ورشة عمل تعليمية شارك فيها 10,570 طفلاً، حيث شاركوا في أنشطة تفاعلية أتاحت لهم الفرصة ليصبحوا من صناع التغيير، والمؤيدين لأهمية التعليم في تمكين الأطفال. كما شهد الجناح تنظيم أكثر من 112 حدثاً حضره ما يقارب 2,974 مشاركاً، فضلاً عن ترحيبه بـ130 وفداً من الضيوف رفيعي المستوى والخبراء الاختصاصيين خلال فترة الحدث.

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