«بيت الخير» تنجز كتاباً يحوي مآثر زايد

المصدر: دبي - رامي عايش

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قال عابدين العوضي مدير عام جمعية بيت الخير، إن الجمعية ستركز عطاءها في يوم زايد للعمل الإنساني وستزيد عدد المستفيدين من برامجها، بالتوازي مع تكريمها الشركاء والداعمين والرعاة الذين يسهمون في دفع عجلة العمل الخيري قدماً إلى الأمام.

وأشار إلى أن الجمعية أنجزت كتاباً مطبوعاً عن هذه الذكرى، ويحوي مآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وضمت كلمات سطرت من رجالات الدولة، وسيتم توزيعه بهذه المناسبة.

وذكر العوضي أن «بيت الخير» أعدت في هذه المناسبة حملة لإسعاد ودعم العمال المقيمين في أماكن تواجدهم من مختلف الجنسيات، بتقديم الوجبات الجاهزة والثرية بالمكونات الغذائية، سعياً منها لتجسيد فكر زايد الخيري الذي كان يصر على تقديم الدعم للإنسان لمجرد أنه إنسان.

وقال مدير عام الجمعية: «إن يوم زايد للعمل الإنساني يشكل محطة مهمة لنستذكر جهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في دعم العمل الخيري والإنساني، ونحتفي بإنجازاته الرائدة في بناء مجتمع الإمارات المتكافل، وتسليط الضوء على شخصيته الفذة وسجاياه الإنسانية الفريدة».

وأضاف: «كان الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، نموذجاً فريداً في العطاء على مستوى الإمارات والعالم كله، يعترف بعطائه وإنسانيته الجميع، ونحن كعاملين في الحقل الخيري،، ولا يسعنا في يوم زايد للعمل الإنساني إلا أن نستمطر الرحمات على الوالد المؤسس، ونقول له جزاك الله عنا وعن شعب الإمارات وعن كل من استفاد من عطائك ومبادراتك الإنسانية خير الجزاء».

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