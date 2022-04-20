حاكم عجمان: يوم زايد يجسد أسمى معاني الوفاء لتخليد قائد بذل نفسه للعطاء

المصدر: عجمان - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أن يوم زايد للعمل الإنساني يجسد أسمى معاني الوفاء لتخليد سيرة عطره لقائد بذل نفسه للخير والعطاء والرحمة.. وحبب إلينا فعل الخيرات وزرع في قلوبنا المحبة والتسامح وفي هذا اليوم لا بد أن نتذكر بكل العرفان والتقدير وبكل الفخر والتبجيل سيرة ومسيرة من رسم بجهوده المخلصة تلك اللوحة الجمالية في أبهى صور العطاء الإنساني الرفيع.

وقال سموه في كلمة له بهذه المناسبة إنه في كل بقعة في الإمارات، بل في كل نقطة من دولتنا نجد للشيخ زايد بصمة واضحة لا تخطئها العين تشهد له بالتفاني والصدق والإخلاص، ولن ينسى العالم أجمع مواقفه المشرفة وأياديه البيضاء في السر والعلن..وما قدمه الشيخ زايد من الصعب حصره فهو ماثل في كل موقع وفي كل مكان.

وأضاف صاحب السمو حاكم عجمان أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستظل تحمل راية الخير والعمل الإنساني التي رفعها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ومن بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسوف نظل نذكر أسماءهم بالتقدير ونزن أعمالهم بميزان الاحترام والتعظيم.

وقال سموه إن الإمارات تعيش نفحات وإشراقات من العطاء الإنساني والخيري في تلاحم فريد بين قيادتنا الحكيمة والمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة تعبيراً عن قيمة زايد في قلوبنا وعن معنى العمل الإنساني في نفوسنا وعن محبة هذا الشهر المبارك في وجداننا.

وأضاف أن الإمارات تفخر بمبادراتها الرائدة ومساعداتها الإقليمية والعالمية، التي جعلت من بلادنا منارة للخير والعطاء الإنساني على مستوى العالم كله وليس آخرها مبادرة «المليار وجبة» التي تنفذها «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، عبر استهدافها توفير الدعم الغذائي في 50 دولة.

وفي ختام كلمته أكد صاحب السمو حاكم عجمان أننا سنظل على العهد ما حيينا لاستمرار مسيرة الخير والعمل الإنساني الذي غرسه فينا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعزاؤنا فيما تركه من قيم باقية ومبادئ خالدة وإرث طيب نتمسك به.

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