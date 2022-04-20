«الهلال الأحمر»: الإمارات تقف في طليعة القوى الخيرة في العالم

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أبوظبي - وام

أكد الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تقف في طليعة القوى الخيرة في العالم، وأصبحت بفضل مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر، ركيزة أساسية في التصدي لتداعيات الكوارث والأزمات الإنسانية.

وأشار في تصريح بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني الذي يوافق التاسع عشر من شهر رمضان الكريم، إلى أن الإمارات استلهمت في هذا الصدد العبر والدروس من المسيرة الإنسانية للوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، واستصحبت خلال مسيرتها مبادرات وضعت الإمارات في مقدمة الدول المحبة للسلام. كما أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن دولة الإمارات أصبحت مصدراً مهما لإطلاق المبادرات والقيم التي تعلي من شأن الإنسان وتحفظ حقه في الحياة والعيش الكريم، سيراً على نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد.

وقال في تصريح بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني إن إحياء ذكرى يوم زايد للعمل الإنساني يجسد قمة الوفاء والامتنان للمغفور له الذي أرسى دعائم صرح الإمارات الإنساني، وعرفاناً للمبادئ التي عاش من أجلها، وإعلاء للقيم التي نذر نفسه لها».

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