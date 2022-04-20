49 ألف مستفيد من مبادرات جمارك دبي الرمضانية

المصدر: دبي - البيان

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كثفت جمارك دبي مبادراتها الخيرية والتطوعية الداعمة والمساندة لأطياف المجتمع كافة بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني الذي يوافق 19 رمضان من كل عام، إذ استفاد من مبادرات الدائرة 49 ألف شخص من مختلف الفئات (كبار المواطنين، والأيتام، والأسر المتعففة، والعمال) بالإضافة إلى مبادرات وفعاليات خاصة للموظفين، واكتسبت المبادرات قيمة إنسانية خيرية لتعميق التراحم والتواصل المجتمعي وتعزيز ثقافة العطاء المترسخة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوزعت مبادرات جمارك دبي التي تم تنفيذها تحت شعار «خيرُ الأيام» لتشمل مبادرة المير الرمضاني وتوزيع 3000 من السلال الغذائية على الأسر المتعففة في إمارة دبي، بالإضافة إلى توزيع 10 آلاف وجبة إفطار ضمن مبادرة «سواعد الفرضة» على مستخدمي الطرق من سائقي المركبات قبيل موعد أذان المغرب وذلك 2500 وجبة يوم السبت من كل أسبوع مع مراعاة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما يتم توزيع 1200 وجبة إفطار صائم يومياً منذ بداية رمضان ليصل العدد إلى 36 ألف وجبة في نهاية الشهر الفضيل وهي موجهة للعمالة المساندة وحراس الأمن في أماكن مختلفة في إمارة دبي.

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