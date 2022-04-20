أمينة الطاير: نقتدي بنهج زايد الخير

المصدر: (دبي- البيان )

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قالت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة جمعية النهضة النسائية رئيسة مجلس الإدارة: ونحن نحتفل بيوم زايد للعمل الإنساني، في التاسع عشر من شهر رمضان المبارك، نترحم على روح باني إمارات الخير، حكيم العرب، زايد الخير - طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته - وعلى نهجه سارت الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة على دروب العمل الإنساني.

وأضافت: «يعد يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة سنوية للاحتفال بما حققته الإمارات منذ عهد الشيخ زايد وإلى اليوم من إنجازات على صعيد العمل الإنساني من خلال المساعدات التي تقدمها للدول والشعوب الأخرى، كما يمثل موعداً سنوياً للإعلان عن العديد من المبادرات الإنسانية والخيرية؛ الحيوية والنوعية عبر مئات الفعاليات الحكومية والمجتمعية التي تنظمها المؤسسات العامة والخاصة والأهلية وتحل المناسبة على مدى أعوام متتالية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم جراء تفشي كوفيد 19 المستجد والحروب التي خلفت دماراً للبشرية، ولابد لنا من الاقتداء بالإرث الإنساني للقائد المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، من أجل مزيد من التعاون والتكاتف لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمات والحروب والأوبئة».

وتابعت: إن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، رمز للعطاء والعون لكل محتاج في كافة دول العالم.

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