«تقدير العمالية» تحتفي بنجاح 15 قصة ملهمة عبر «وجدت نفسي»

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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حصدت مبادرة «وجدت نفسي»، التي أطلقتها جائزة «تقدير» العمالية، التي تحظى برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور، وذلك ما عكسته نسب المشاهدة العالية للبرنامج الرمضاني الذي يحمل اسم المبادرة، وبثته مؤسسة دبي للإعلام عبر قناتي دبي وسما دبي، فضلاً عن قناة «دبي ون».

ونجح برنامج «وجدت نفسي» في عرض 15 قصة ملهمة لشخصيات حقيقية من واقع المجتمع العمالي في دبي، حقق أصحابها نجاحات لافتة تباينت ما بين الترقي في السلم الوظيفي من مهن بسيطة إلى مناصب إشرافية وتنفيذية من جهة، والتغلب على أزمات وعراقيل شخصية، ليتمكنوا من تجاوزها إلى واقع أفضل من جهة أخرى.

فضلاً عن التطرق إلى آلية العمل المتميزة للشركات الخاصة ذات الكثافة العمالية بدبي، وما توليه من اهتمام بالغ بطواقمها الوظيفية، لتعزيز بيئة العمل كلها وجعلها عنصراً فاعلاً في زيادة الإنتاجية وتعزيز روح الفريق الواحد، في إطار مساعيها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في بلورة الصورة الذهنية والمؤسسية.

وقال اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، رئيس جائزة تقدير: إن مبادرة «وجدت نفسي» تهدف إلى تسليط الأضواء على أهمية العزيمة والإصرار في تغيير واقع الإنسان وجعله قدوة لغيره وقصة نجاح ترويها الأجيال.

وقد تمكنا من خلال هذه المبادرة الرائدة، التي تحمل مضامين إنسانية عظيمة من نقل قصة نجاح 15 شخصية متميزة من النطاق المحلي إلى العالمية، وذلك بفضل الانتشار الواسع الذي شهدته حلقات المسلسل عبر قنوات تلفزيون دبي وسما دبي و«دبي ون».

والاهتمام الكبير الذي أبداه مسؤولون، وإشادتهم بفكرة المبادرة ودورها المهم في تعزيز صورة دبي والدولة ليس فقط كأفضل مكان للعيش والعمل، وإنما أيضاً أفضل مكان يوفر سبل العيش الكريم ويسهم في صناعة المستقبل المشرق لكل مجتهد يتطلع إلى مستقبل أفضل له ولعائلته.

قصص نجاح

وأضاف: تعرفنا من خلال دورات جائزة تقدير العمالية على قصص نجاح ملهمة لعمال قدموا إلى دبي منذ سنين وبدأوا حياتهم العملية موظفين بسطاء، لكنهم بفضل مثابرتهم وعزيمتهم وبفضل دعم شركاتهم وإيمانها بقدراتهم ومنحهم فرص الترقي، استطاعوا تغيير واقعهم الصعب وتحويله إلى فرصة لتطوير حياتهم وحياة أسرهم في بلدهم الأصلي، كما لعبوا دوراً مميزاً في نجاح شركاتهم بفضل ولائهم وإخلاصهم في عملهم.

وفي كلمة له خلال حفل التكريم الخاص الذي أقامته جائزة تقدير لتكريم العمال المتميزين وشركاتهم، دعا اللواء عبيد جميع الشركات التي تهتم بتعزيز سمعتها وفتح صفحة جديدة في سجل نجاحاتها، للعمل على بناء أفضل العلاقات مع عمالها لما فيه مصالح الطرفين.

مبادرة دائمة

وأردف قائلاً: نظراً للنجاح الكبير الذي حققته حلقات «وجدت نفسي» قررنا أن تصبح مبادرة دائمة تقام ضمن فعاليات جائزة تقدير للكشف عن المزيد من التجارب العمالية المتميزة التي تعتبر نموذجاً لكيفية قهر الصعاب مهما كانت، والانتقال من مرحلة الإحباط والفشل إلى مرحلة النهوض والتميز والنجاح.

وقال أحمد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع التلفزيون والإذاعة في مؤسسة دبي للإعلام: شهدت حلقات برنامج «وجدت نفسي» تفاعلاً لافتاً من المتابعين داخل الدولة وخارجها، في ضوء الطرح الجديد والمتميز للقصص المصحوبة بمشاهد تمثيلية درامية تصف مراحل التغيير الإيجابي لأبطال هذه الحلقات.

مشاركة

عزّزت مشاركة مؤسسة دبي للإعلام وشركة «أوبشن ون»، التي نفذت سلسلة الحلقات الـ15 من البرنامج في دعم نجاح مبادرة «وجدت نفسي»، عن طريق إخراج الشخصيات العمالية المتميزة من الظل إلى حيز الشهرة، بما قدمه الإنتاج الفني من طرح واقعي وتفاعل جماهيري للتعريف أكثر بأهداف جائزة «تقدير» العمالية، وترجمة رسالتها السامية لمزيد من التميز في نقل الصورة الحقيقية للمجتمع العمالي بدبي، وما يتميز به من بيئة حاضنة ينعم أفرادها بالأمن والسلامة والرفاهية.

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