«صندوق الوطن» يحصل على مساهمة بمليون درهم لإثراء اقتصاد المعرفة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن صندوق الوطن، وهو مبادرة مجتمعية لرجال أعمال إماراتيين هدفها تحقيق تطلعات القيادة في صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة، عن تلقيه مساهمة مالية قيمتها مليون درهم، قدمها خليل محمد شريف فولاذي عضو مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، لإثراء اقتصاد المعرفة وتنمية الكوادر الإماراتية الشابة.

وتوجه صندوق الوطن بالشكر الجزيل لخليل فولاذي على هذه المساهمة الكريمة، التي من شأنها المساعدة في تحقيق أهداف الصندوق بتأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية الشابة، بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات سوق العمل في المستقبل، وتوسيع مداركه والارتقاء بعلومه ومعارفه نحو مستويات أكثر احترافية.

وقالت هند باقر مدير عام صندوق الوطن: نسعى من خلال جهودنا المستمرة إلى تحقيق توجهات القيادة الرشيدة وأهداف حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في إعداد جيل جديد مواكب للتطور والتكنولوجيا الحديثة وكل ما ينتج عنها من أعمال ومهن ومتغيرات، فالاستثمار في أبناء الوطن هو الطريق الأفضل نحو رسم ملامح مستقبل مزدهر، وإحدى الركائز الرئيسية لدفع عجلة التنمية قدماً وتحقيق الاستدامة.

ومن جانبه، أشار خليل محمد شريف فولاذي عضو مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، إلى أهمية مساهمات رجال الأعمال للمشاركة في المشاريع التنموية ودعم مسيرة بناء الوطن، واحتضان المواهب الشابة ذات القدرات الاستثنائية، والمشاركة في إطلاق المبادرات وتبني الأفكار والمشاريع الريادية والمبتكرة، التي تخدم العملية التنموية في الإمارات، وبالتالي بناء اقتصاد معرفي مستدام للأجيال القادمة، ودعم مسيرة التنمية الشاملة والاستثمار في رأس المال البشري، الذي يعد الأهم في أي عملية تنموية.

ويعمل الصندوق على استثمار مساهمات رجال الأعمال والقطاع الخاص في إطلاق المشاريع الرائدة والمبتكرة، في مجالات الحاسوب والرياضيات والرقمنة والتكنولوجيا، وغيرها العديد، لتأهيل الأجيال الجديدة والتأكد من استعدادهم لمرحلة ما بعد النفط والمشاركة في ازدهار وتطور الدولة.

وبفضل مساهمات رجال الأعمال على مر السنوات الماضية نجح الصندوق في تخريج الآلاف من الطلاب الإماراتيين ودعمهم عبر صقل مهاراتهم وتوسيع معارفهم وعلومهم، وذلك من خلال تنظيم المئات من الدورات التدريبية بناءً على عدد من البرامج الرئيسية الرائدة التي تم إطلاقها سابقاً.

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