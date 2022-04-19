عبدالرحمن العويس : ملف طبي اتحادي موحد للمرضى بنهاية العام الجاري

المصدر: أبوظبي- البيان

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قال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي : بأن الوزارة تعكف حالياً على تنفيذ مشروع طموح يستهدف انشاء "ملف طبي موحد" للمرض بنهاية العام الجاري، سيعمل على توحيد السجلات الطبية الخاصة بالمرضي على المستوى الاتحادي، بما يحسن جودة منظومة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، مما يؤكد أهمية البيانات الصحية لتقييم الأداء وأتمتة منظومة الخدمات، وتبادل المعلومات الرقمية، وحفظ السجل الطبي السابق للمريض.

وأفاد خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الثلاثاء) بأن الوزارة شرعت في تنفيذ المشروع مع بداية عام 2020، الا أن التحديات التي فرضتها جائحة "كوفيد 19" كان لها دور في تأخير الإجراءات المتعلقة بتنفيذ المشروع، لافتاً في الوقت نفسه بأن الوزارة انتهت من أتمت 10 ملايين ملف طبي ضمن منصة "رعايتي" الالكترونية للرعاية الصحية.

ونوه بان المشروع يأتي ضمن طموحات الوزارة لخلق مجتمع صحي وحيوي، عبر تحسين الرعاية الصحية، وانشاء نظام صحي مستدام على مستوى عالمي يتماشى مع الطموح والأهداف المحددة.

وأشار إلى أن أهمية الملف الصحي الموحد، تكمن في كونه منصة صحية رقمية تقدم بيانات محدثة لسجلات المرضى، تظهر التاريخ المرضي والأدوية المصروفة له، ونتائج تحاليل المختبرات، والإحالات، وجميع ما يتعلق بملف المريض وبياناته في المستشفيات الحكومية ومستشفيات القطاع الخاص.

ونوه بان الالية الجديدة ستسمح للمرضي بالانتقال من مستشفيي إلى أخرى بكل سهولة ويسر، دون الحاجة إلى اخذ الأوراق والمستندات الخاصة بفحوصات وكشوفاته الصحية، الامر الذي سيكون له دور مهم وكبير في اختصار الجهد والوقت، لحل كافة الإشكالات الصحية.

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