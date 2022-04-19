48 ألف وجبة إفطار صائم يستهدف توزيعها «الهلال» في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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أكد راشد محمد الكعبي مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي في رأس الخيمة، حرص الهلال الأحمر على تنفيذ برامج رمضان المبارك ضمن الحملة الموسمية «رمضان عطاء مستمر» التي تستهدف توزيع وجبات إفطار صائم، وكسر الصيام بالإضافة للطرود الغذائية، بشكل آمن على المواقع السكنية للعمال والأسر المتعففة في رأس الخيمة، تماشياً مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة الجميع.

وأشار إلى أن الهلال الأحمر برأس الخيمة، يستهدف توزيع 48 ألف وجبة إفطار صائم في شهر رمضان المبارك، إذ بلغ عدد الوجبات التي تم توزيعها في النصف الأول من شهر رمضان 25494 وجبة إفطار صائم من خلال خيام الإفطار التابعة للهيئة، بالإضافة لمواقع التوزيع في المدن العمالية ومستشفى عبدالله بن عمران، كما تم توزيع 626 طرداً غذائياً على الأسر المتعففة والمعتمدة لدى المركز وذلك من مجموع 1000 طرد غذائي مستهدف توزيعها في الشهر الكريم.

وأكد الكعبي، من المتوقع كسر إحصاءات مشاريع وبرامج الهلال الأحمر برأس الخيمة في نهاية شهر رمضان المبارك بفضل الدعم اللامحدود الذي تقدمه لنا قيادتنا الرشيدة وأصحاب الأيادي البيضاء بهدف تحقيق السعادة المجتمعية للأسر المتعففة والفئات العمالية، ضمن الحملة الرمضانية التي تشمل إفطار الصائم، وزكاة الفطر، وكسوة العيد، والمير الرمضاني، وكسر الصيام.

طرود غذائية

وأشار إلى أن الهيئة ممثلة بمركز رأس الخيمة تستهدف إسعاد 500 أسرة في يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف 19 رمضان الجاري، من خلال توزيع الطرود الغذائية على تلك الأسر المستهدفة في المناطق البعيدة عن مركز المدينة، بهدف تحقيق التوازن في توزيع المساعدات على جميع مناطق الإمارة، وإدخال البهجة والفرحة نفوس هذه الأسر.

وأكد الكعبي الدور الكبير الذي يقوم به فريق المتطوعين بالهلال الأحمر برأس الخيمة، والذي يضم 45 متطوعاً ومتطوعة يومياً بالتأكد من وصول الوجبات لمستحقيها في الوقت المحدد، وتطبيق معايير الصحة العامة أثناء تسلّم وتسليم الوجبات، بالإضافة لدورهم في توزيع وجبات كسر الصيام التي بلغت 14 ألف وجبة في مواقع التوزيع ومحطات الوقود، من مجموع 150 ألف وجبة كسر الصيام مستهدف توزيعها في الشهر الكريم، بهدف الحد من ظاهرة القيادة المتهورة مع اقتراب ساعة الإفطار وما يترتب عليه من أخطار تهدد مرتادي الطريق.

وأشار إلى أن حجم إنفاق فرع رأس الخيمة من خلال المساعدات المحلية بلغ في الأعوام العشرة الماضية 128 مليون درهم، استفاد منها 84845 أسرة، بالإضافة لتنفيذ 5492 مشروعاً تنوعت بين إنشاء المساجد والآبار والفصول الدراسية ومشاريع الهلال المتنوعة الأخرى، كما تمت كفالة 6294 يتيماً داخل وخارج الدولة في هذه الفترة، والاستجابة لـ286 حالة من حالات الطوارئ والأزمات، وتنفيذ 395 برنامجاً تدريبياً وتوعوياً.

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