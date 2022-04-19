"الإمارات للخدمات الصحية": الإمارات نجحت في خفض مرضى السكري من 18 إلى 11%

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن دولة الإمارات تمكنت من خفض نسب مرض السكري من 18.9% في عام 2010 إلى 11.8% في عام 2018، بواقع 7.1%.

وأوضح أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أقرت استراتيجية ومنهجية متكاملة في تقديم الخدمات الصحية، بدءاً من الوقاية وصولاً إلى العلاج والتأهيل وفق خطة مكونة من 5 ركائز رئيسة.

ونوه، في رده على سؤال برلمان اليوم، بأن الأعوام الثلاثة الماضية شهدت تنفيذ عدد من الحملات التوعوية بما يقارب 500 فعالية لتثقيف مرضي السكري، كما تم دمج خدمات السكري في مراكز الرعاية الصحية الأولية التي تضمن 70 مركزاً موزعة مختلف إمارات الدولة، والتي تعمل تحت إشراف فرق طبية متعددة التخصصات ومدربة على أحدث الأجهزة العلمية والتقنية المتقدمة.

وأفاد بتوفير خدمات تخصصية لمرضى السكري ضمن مراكز الصحية الأولية، وإطلاق مبادرة "اطمئنان"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه يتم دورياً تأهيل وتمكين الكوادر الصحية العاملة.

وبيَّن أن المؤسسة، لضمان استمرار تقديم الخدمات خلال فترة الجائحة، قامت بتفعيل العيادات الافتراضية لعلاج ومتابعة حالات مرضي السكري "عن بعد".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز