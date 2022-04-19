توقعات الطقس غدا في الإمارات

المصدر: وام

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jوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً على بعض المناطق، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، ورطبا ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وقال المركز في بيانه اليومي ان الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س ..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 16:03 والثاني عند الساعة 17:03 والجزر الأول عند الساعة 09:34 والجزر الثاني عند 20:54 ..

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 23:50 والجزر الاول عند الساعة 18:27 والجزر الثاني عند الساعة 06:40.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 36 20 80 20

دبي 33 22 90 35

الشارقة 33 21 90 35

عجمان 34 22 85 25

أم القيوين 32 19 85 30

رأس الخيمة 32 18 85 30

الفجيرة 30 24 70 25

العين 36 20 60 10

ليوا 36 18 55 10

الرويس 35 22 45 25

السلع 34 23 50 25

دلما 34 22 80 20

طنب الكبرى 30 24 80 35

طنب الصغرى 30 24 80 35

أبو موسى 30 24 80 35

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