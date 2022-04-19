الإمارات.. 13 مخالفة و75 إنذاراً على منافذ بيع في الذيد

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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نفذت بلدية مدينة الذيد بالشارقة، ممثلة في قسم الصحة العامة، حملات فجائية وزيارات تفتيشية خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك على الأسواق ومنافذ البيع بمدينة الذيد، بلغ عددها 3 حملات و598 زيارة تفتيشية، أسفرت عن تحرير 13 مخالفة، و75 إنذاراً، و15 مصادرة بمجموع 289 كيلوغراماً، حيث تهدف هذه الحملات التوعوية والجولات الرقابية إلى تحقيق الاشتراطات الصحية والبلدية والتأكد من سلامة وصلاحية السلع الغذائية ومراقبة حركة الأسعار، وكذلك وفرتها في الأسواق.

وفرة

وأوضح أحمد مصبح الطنيجي رئيس قسم الصحة العامة ببلدية مدينة الذيد، أن أسواق الذيد تشهد وفرة في السلع وزيادة في الحركة الاستهلاكية، خصوصاً في مجمع الأسواق وفي المراكز التجارية والجمعية التعاونية، كما تشهد أسواق الذيد زيادة في المعروض من التمور، حيث تتوفر في مجمع الأسواق أنواع كثيرة من التمور المحلية مثل: الخلاص والبرحي وبومعان وغيرها، إضافة إلى زيادة الطلب على الأغنام والذبائح الأخرى لتميزها بأسعار مناسبة، حيث تتراوح أسعار الذبائح المحلية من البائع مباشرة بين 750 إلى 850 درهماً، وأما أسعار الأغنام غير المحلية فأسعارها تقل عن ذلك.

انخفاض

وبيّن رئيس قسم الصحة العامة ببلدية مدينة الذيد أن هنالك وفرة في الخضراوات المحلية والمنتجات الزراعية بكميات كبيرة وبأسعار رمزية ومناسبة، وذلك لأن شهر رمضان المبارك هذا العام أتى في ذروة الموسم الزراعي، ويلاحظ كذلك انخفاض أسعار الأسماك في سوق الأسماك بالذيد بشكل مشهود، لاتجاه المواطنين إلى استهلاك اللحوم، خاصة في هذا الشهر الفضيل، ويتوقع عودة الطلب على الأسماك في الفترة المقبلة بعد انتهاء شهر رمضان.

ودعا الطنيجي المستهلكين إلى ضرورة التعاون مع البلدية عن طريق الاتصال بالخط الساخن على الرقم «993 أو 0507477888» والإبلاغ الفوري في حال ملاحظة أي انتهاكات لأسس السلامة والشروط الصحية والبلدية.

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