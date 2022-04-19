«الشارقة الخيرية» تعتزم توزيع مليون وجبة إفطار بنهاية رمضان

المصدر: ( الشارقة - وام)

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قالت جمعية الشارقة الخيرية إنها وزعت 600 ألف وجبة إفطار صائم خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، منها 30 ألفاً على العمال ذوي الدخل المحدود في مساكنهم ومواقع عملهم والأسر المتعففة، و10 آلاف في عدة دول حول العالم بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وسفارات الدولة وقنصلياتها ومكاتب الجمعية الإقليمية، مستهدفة الوصول إلى مليون وجبة بنهاية الشهر.

وتمت عملية التوزيع عبر 136 موقعاً ونقطة توزيع في كافة مناطق ومدن إمارة الشارقة. وأكد عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية، أن الجمعية وجدت استجابة كبيرة من قبل المتبرعين لدعم مشروع «إفطار صائم».

حيث تعد فئة العمال ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة من الشرائح الأكثر استفادة من المشروع، لافتاً إلى أن نقاط التوزيع تتمركز أغلبها في مواقع الكثافة السكانية بالعمال، وكذلك المناطق المكتظة بالأسر المتعففة، فيما تتم عملية توزيع الوجبات بالخارج في المناطق النائية التي تمت دراستها بدقة قبيل حلول الشهر المبارك من خلال مكاتب الجمعية الإقليمية.

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