«زايد الإنسانية» تسهم بـ20 ألف دولار لتمكين المرأة في أرمينيا

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أسهمت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية بالتعاون مع سفارة الدولة في جمهورية أرمينيا بمبلغ قدره 20,000 ألف دولار، لبرنامج تمكين المرأة الأرمينية في محافظة شيراك، ومنحها الفرصة للعمل في شركات التكنولوجيا العاملة في أرمينيا، وتقدمت أعداد من النساء للتدريب على هذا البرنامج الإلكتروني، وتم اختيار 24 امرأة للمشاركة في هذا المشروع الخيري الذي يسهم إلى حد كبير في تنشيط مجالات كثيرة.

كما يؤكد مشاركة المرأة الإماراتية واستثمار وقتها وطاقتها بإضافة توعية لتطور وتقدم المجتمع في مدينة شيراك، وتوفير أيدٍ عاملة متخصصة في برمجة وتقنية المعلومات لخدمة المدينة.

وأفاد حمد سالم بن كردوس العامري مدير عام المؤسسة، بأن هذا الإسهام يأتي تحقيقاً للهدف الإنساني الذي تعمل المؤسسة على تنفيذ مشاريعها في الدولة وخارجها، من أجل كرامة الإنسان وتوفير الحياة الكريمة له، وذلك دون أي تمييز عرقي أو ديني أو مناطقي، وذلك تماشياً مع الصورة المشرفة للقيم الإنسانية النبيلة التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة في مسيرة السلام والتسامح.

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