«التنمية الأسرية» تنظم فعاليات رمضانية لتعزيز التواصل الإيجابي

المصدر: (أبوظبي ـ وام)

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تنظم مؤسسة التنمية الأسرية مجموعة من الفعاليات والورش الرمضانية خلال الشهر الفضيل ضمن سلسلة البرامج والخدمات التعليمية والتثقيفية والترفيهية المتنوعة التي تحرص على تنفيذها خلال العام وذلك بهدف تعزيز التواصل الإيجابي وتنمية المهارات الاجتماعية المتنوعة لدى أفراد الأسرة والمجتمع.

وتتضمن الفعاليات الرمضانية «خدمة نادي أطفال وشباب الدار»، والتي تعزّز السلوكيات الحياتية لدى الأطفال واليافعين خلال شهر رمضان، وتنمية مهارات إدارة الذات والتكيف الاجتماعي والتسامح لدى الأطفال والشباب، وتنمية مهارات بناء العلاقات والتواصل الإيجابي مع الآخرين وروح التكافل الاجتماعي، بالإضافة إلى تنمية مهارات التفكير التحليلي والناقد والإبداعي واتخاذ القرارات وحل المشكلات.

واستعرضت ورشة «سعادتي في رمضان» الآداب والعادات والأنشطة الرمضانية في حين تناولت ورش «مدرب المستقبل» الحقيبة الابتكارية بهدف عرض وسائل التقديم الذكية والجديدة واستعرضت بعض الأدوات الابتكارية في العرض والتصميم.

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