حاكم رأس الخيمة يطلع على خطط وبرامج "الطاقة "

المصدر: رأس الخيمة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد امس، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية.

واطلع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، من معاليه على عدد من الموضوعات المتعلقة بالطاقة والبنية التحتية، وعلى خطط وبرامج الوزارة الرامية إلى استدامة وتطوير القطاعين الحيويين للأجيال القادمة، وذلك في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، التي حققت المزيد من الازدهار والتقدم والرخاء لشعب دولة الإمارات.

وقدم معاليه خالص تهانيه إلى سموه، بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على دولة الإمارات وشعبها والمقيمين على أرضها الطيبة بالخير والبركات.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ عبدالله بن حميد بن عبدالله القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، و محمد محمد صالح، مدير عام "الاتحاد للماء والكهرباء"، ومنذر محمد بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، والمهندس عبدالله راشد العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة "مرجان"، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية.

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