الإمارات ترسل 30 طناً من الإمدادات الغذائية والإغاثية إلى أفغانستان

المصدر: وام

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أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة تحمل على متنها 30 طناً من المواد الغذائية والإغاثية إلى أفغانستان، للمساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء إلى الأهالي خاصة من النساء والأطفال في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم حالياً والتي زادت من شدة الأوضاع في العديد من دول المنطقة التي تعاني في الأصل تدهوراً في أوضاعها الإنسانية.

وقال سعادة عيسى سالم الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية: "دولة الإمارات مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لدعم الشعب الأفغاني الشقيق، والتي تعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز الجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار والازدهار لأفغانستان وشعبها، والتأكيد على أهمية توحيد كافة الجهود نحو العمل المشترك لمعالجة التحديات الإنسانية في أفغانستان".

وأضاف: "تعد دولة الإمارات من أكبر الدول المانحة لأفغانستان لمساعدتها في تخطي الأزمات والكوارث التي عانتها سواء الطبيعية أو نتيجة للحروب، فخلال الفترة من شهري سبتمبر وحتى ديسمبر من العام الماضي 2021 دشنت دولة الإمارات جسراً جوياً تم من خلاله إرسال 21 طائرة حملت نحو 500 طن من الإمدادات الغذائية والطبية لتوفير الاحتياجات الضرورية لأكثر من نصف مليون شخص معظمهم من النساء والأطفال".

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