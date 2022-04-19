وزراء ومسؤولون يثرون «حوارات مختبر الدبلوماسية»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن «مختبر الدبلوماسية» المساحة المجتمعية الفريدة المقدمة من أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ومبادرة الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد، عن إطلاق سلسلة «حوارات مختبر الدبلوماسية»، وهي سلسلة من الجلسات الحوارية تستضيف مجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين، وذلك في مقر «مختبر الدبلوماسية» الواقع بمجمع أبراج الإمارات في دبي خلال شهر رمضان الفضيل.

ويشارك في النسخة الأولى من الفعالية مجموعة من المتحدثين البارزين، الذين يستعرضون تجاربهم في ميدان الدبلوماسية. وتوفر جلسات الحوار التي تتمحور حول الدبلوماسية للجمهور فرصة التعرف على مفهومي الدبلوماسية الثقافية والعامة، بالإضافة إلى الشؤون العالمية الحالية، وذلك ضمن بيئة مفتوحة يتناول فيها المتحدثون آلية معالجة القضايا العالمية الحالية من خلال العمل الدبلوماسي.

وشهد هذا الأسبوع استضافة معالي عبدلله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، الذي تحدث يوم الأربعاء الماضي عن تحوّل الدبلوماسية الاقتصادية، وسلطت هناء الهاشمي، مديرة مكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، أمس، الضوء على المرحلة الجديدة للدبلوماسية المناخية واستضافة الإمارات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28 العام المقبل.

قضايا

وقال نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بالإنابة: «نحن فخورون بإطلاق سلسلة «حوارات مختبر الدبلوماسية» المميزة خلال شهر رمضان المبارك، حيث نستقبل مجموعة من أبرز الوزراء والدبلوماسيين والخبراء لإلقاء الضوء على قضايا السياسة الخارجية الحالية والمستقبلية واستكشاف طرق فريدة للتغلب على مختلف العقبات التي تواجه العالم من خلال التكنولوجيا والأعمال والابتكار.

وقال فرشيد جبارخيل، المدير العام لمبادرة الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد: «نسعى في مختبر الدبلوماسية إلى توفير برامج وجلسات فريدة تشجع الحوارات المفتوحة بين المشاركين والجمهور، مع تسليط الضوء على الابتكارات في مجال الدبلوماسية، وتحديداً ما برز منها في القرن الـ21، مثل القضايا الجديدة المتعلقة بالاستدامة والاقتصاد والأزمات العالمية».

وتستضيف الجلسات المقبلة من سلسلة حوارات مختبر الدبلوماسية كلاً من معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، وعمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للدبلوماسية الثقافية والعامة، والشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير الإمارات لدى المملكة العربية السعودية.

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