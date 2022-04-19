243662 فحصاً لـ«كورونا» خلال 24 ساعة.. ولا وفيات

المصدر: (أبوظبي - وام)

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‌‎ أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 6,736 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 24,652,779 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 249.26 جرعة لكل 100 شخص.

وأفادت الوزارة بإجراء 243,662 فحصاً جديداً خلال 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وتم الكشف عن 198 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة،وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 895,663 حالة ولم تسجل أي حالة وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليظل عدد الوفيات في الدولة عند 2,302 حالة. ‌‎ وأعلنت الوزارة عن شفاء 370 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كوفيد 19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 877,648 حالة.

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