وزارة الطاقة تعتمد هيئة كرواتية لإصدار شهادات التصنيف البحرية

المصدر: دبي- البيان

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وقّعت الإدارة البحرية الإماراتية لدى وزارة الطاقة والبنية التحتية، مذكرة تفاهم تعتمد من خلالها هيئة التصنيف الكرواتية لإصدار شهادات التصنيف البحري، والقيام بجميع أعمال المعاينة اللازمة للتأكد من أهلية السفن للإبحار بأمان، وبهذا الاعتماد، تصبح جميع هيئات التصنيف المنضمة إلى جمعية هيئات التصنيف الدولية، معتمدة من قبل دولة الإمارات.

وقام بتوقيع مذكرة التفاهم، الكابتن عبد الله درويش الهيّاس مدير شؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، ودامير روجي المدير العام لدى هيئة التصنيف الكرواتية، بحضور عدد من مسؤولي الطرفين. وتعتبر هيئة التصنيف الكرواتية، من هيئات التصنيف العريقة في القطاع البحري، وتعود جذور تأسيسها إلى القرن التاسع عشر.

تعاون

وقال الشيخ ناصر القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية، بوزارة الطاقة والبنية التحتية: «نواصل بهذا الاعتماد، الذي أصدرناه لهيئة التصنيف الكرواتية، تعاوننا مع كبريات هيئات التصنيف الدولية المعتمدة من قبل المنظمة الدولية لهيئات التصنيف (IACS)، ما سيمكنا في الإدارة البحرية في دولة الإمارات ، ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، في إضافة أداة فنية حيوية من أدوات تعزيز الرقابة على صلاحية إبحار السفن الوطنية، ما يجعل دولة الإمارات من المراكز البحرية المعدودة على مستوى العالم».

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