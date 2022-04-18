(عطاء حمدان) الرمضاني يوصي بإنشاء قسم للتطوع في الدوائر والمؤسسات

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أوصى مجلس فريق عطاء حمدان التطوعي، والذي عقد السبت الماضي بجمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين بضرورة تدريب المتطوعين والاستفادة من خدماتهم في كل ما يرغبون في تنفيذه من أنشطة وفعاليات ومبادرات، إضافة إلى استحداث قسم للتطوع يهتم بكل ما يخص التطوع في المؤسسات والهيئات والدوائر.

كما أوصى بضرورة تعزيز منظومة العمل التطوعي في الدولة وترسيخ مفهوم المسئولية المجتمعية باعتباره إحدى ركائز التماسك والتلاحم المجتمعي في الدولة، إضافة إلى ضرورة تقبل أخطاء المتطوع وتحفيزه، الأمر الذي يمكن من جذبه لمتطوعين آخرين.

وأكدت مريم سالم السلمان رئيسة جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين في مداخلتها أن الجمعية تطوعية وتخدم كبار المواطنين، ورؤيتها أن يكون المسن نشطاً وسعيداً ورسالتها مجتمع مشارك.

حيث تم عقد العديد من المجالس الرمضانية والتي تهدف إلى مد جسور التعاون مع الفرق التطوعية على مستوى الدولة لتقديم أفضل الخدمات التطوعية لكبار المواطنين، مبينة أن التطوع يعد رغبة داخلية وقناعات داخلية، ولكن على قائد الفريق التطوعي المحنك أن يستنبط قدرات المتطوعين ويوجهها الوجهة الصحيحة وتشجيع المتطوعين للقيام بالأعمال التطوعية على أكمل وجه.

من جانبه أكد أحمد بن عجلان، مؤسس ورئيس فريق عطاء حمدان التطوعي أن أهداف المجلس التأكيد على أن التطوع جزء لا يتجزأ من ثقافة دولة الإمارات التي عرفت بمبادراتها الإنسانية والخيرية وأياديها البيضاء الممتدة إلى مختلف أصقاع الأرض.

من جهته أكد أحمد لوتاه مدير إدارة التلاحم الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع بدبي أن التطوع غرس غرسه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في المجتمع الإماراتي، كما أن هيئة تنمية المجتمع بدبي تعد الجهة المعنية في تنظيم العمل التطوعي على مستوى إمارة دبي.

وهناك قانون تنظيم العمل التطوعي الذي تم اعتماده من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في 2018، وهو قانون يوضح العلاقة بالتطوع ويحفظ كافة حقوق الأطراف مع توضيح المسؤوليات والواجبات لكل جهة.

من جهتها أكدت ميثاء محمد سعيد الكعبي مستشارة ومدربة في مجال التنمية البشرية وتطوير الذات ومتطوعة منذ فترة طويلة، أن تلك المبادرة من فريق عطاء حمدان التطوعي بالتعاون مع جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين في الشارقة تعد مبادرة طيبة تصب في كيفية تطوير العمل التطوعي.

من جانبها أكدت المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية الوطنية وعضو سابق في المجلس الوطني الاتحادي أن مشاركة المتطوعين في إكسبو 2020 دبي، وفي جائحة «كورونا» أثبتت جاهزية كافة المتطوعين والذين أضحى التطوع لهم منهاج حياة.

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