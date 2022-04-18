طقس الغد في الإمارات.. صحو بوجه عام رطب ليلاً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام رطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/ س.. و الموج في الخليج العربي متوسط إلى خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:12 الثاني عند الساعة 45:02 والجزر الأول عند الساعة 08:50 والجزر الثاني عند 20:26 .

وبحر عمان يكون متوسطا إلى خفيف الموج .. و يحدث المد الأول عند الساعة **:** والمد الثاني عند الساعة 23:10 و الجزر الأول عند الساعة 17:38 والجزر الثاني عند الساعة 05:51 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 20 70 25

دبي 39 21 70 35

الشارقة 39 20 70 30

عجمان 36 22 65 35

أم القيوين 38 20 65 30

رأس الخيمة 38 19 65 30

الفجيرة 38 24 70 25

العين 38 25 70 15

ليوا 39 20 75 25

الرويس 37 20 70 25

السلع 38 20 75 15

دلما 34 21 80 20

طنب الكبرى 29 22 80 30

طنب الصغرى 29 22 80 30

أبو موسى 28 23 75 25 .

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