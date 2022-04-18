"طرق دبي" تمنح حقوق تسمية محطة "أم الشيف" لمجموعة "Equiti"

المصدر: البيان

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منحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مجموعة إيكويتي «Equiti»، المتخصصة في خدمات الوساطة المالية للأفراد والشركات والمؤسسات، حقوق تسمية محطة مترو «أم الشيف» ليصبح اسمها الجديد محطة مترو «Equiti» لمدة 10 أعوام، وتقع المحطة على الخط الأحمر لشبكة مترو دبي، وتمتاز بموقعها الاستراتيجي والحيوي نظراً لارتباطها بعدد من الشوارع البارزة والهامة، وقربها من المعالم الشهيرة في إمارة دبي.

وتعليقاً على هذه الشراكة، أعلن عبد المحسن إبراهيم، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات: «تمثل حقوق تسمية محطات المترو فرصة استثمارية مجزية للشركات وقطاع الأعمال المختلفة في دولة الإمارات، للترويج لعلاماتها التجارية في إمارة دبي، التي تشكل واجهة فريدة لمختلف الأقطاب ومنصة لكبرى شركات المال والأعمال. وتعد محطات مترو دبي موقعاً استراتيجياً للمستثمرين لإبراز علاماتهم التجارية، حيث يُعتبر المترو العصب الرئيسي لحركة المواصلات في إمارة دبي، ومحور استراتيجي في حركة التنقل اليومي لمئات الآلاف من مختلف أفراد المجتمع».

وأضاف: «تؤكد هذه الشراكة الجديدة على المكانة المرموقة لإمارة دبي وواقع الأعمال على مختلف الأصعدة، إلى جانب ثقة كبرى الشركات والمستثمرين بمشاريع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والدور الذي يلعبه هذا القطاع الحيوي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام».

وقال إسكندر النجّار، المدير التنفيذي والشريك المؤسس لمجموعة Equiti: «تتشرف مجموعة Equiti بدعوتها لتكون جزءاً من البنية التحتية في دبي ومجتمع دولة الإمارات من خلال منحها حقوق تسمية إحدى أبرز محطات المترو وأكثر المواقع تميزاً على شارع الشيخ زايد». وأضاف النجّار: «بصفتنا وسيطاً عالمياً، يسعدنا بشكل استثنائي أن نتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات لنصبح الوسيط الأبرز الذي يملك أصولاً ومنصات متعددة ومميزة في دولة الإمارات».

كما أعرب المدير التنفيذي لشركة اكويتي سيكيوريتيز للوساطة العملات ذ.م.م في مجموعة Equiti والشريك المؤسس محمد الأحمد عن سعادته بهذه الشراكة وأكّد أن مجموعة Equiti تطمح للانخراط في مجتمع دولة الإمارات وأن تكون خدماتها المالية أقرب إلى كل شرائح العملاء في هذا البلد المعطاء.

وستباشر الهيئة في أبريل 2022 بتغيير اسم المحطة على اللوحات الخارجية، وفي الأنظمة الذكية والإلكترونية لمنظومة المواصلات العامة لتصبح محطة مترو «Equiti»، إضافة إلى الإعلان الصوتي على متن عربات المترو قبل وعند الوصول إلى المحطة، وذلك لتعريف الركاب ومرتادي المحطة بالاسم الجديد.

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