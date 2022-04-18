5452 نزيلاً استفادوا من خدمة المحاكمة عن بعد بشرطة عجمان

المصدر: عجمان - البيان

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أشاد العميد خالد محمد النعيمي، نائب قائد عام شرطة عجمان، بجهود إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالخدمات الذكية المقدمة للنزلاء والمبادرات المجتمعية، ودورها المتميز في دعم وتأهيل النزلاء وفق أعلى معايير الجودة.

وفي ذات السياق أشاد نائب قائد عام شرطة عجمان بالتحول الذكي الذي ساهم بشكل كبير في تطوير خدمات المؤسسة، ومنها خدمة الزيارة الإلكترونية عن بعد واستفاد منها 287 نزيلاً، وخدمة الأوراق القضائية الإلكترونية واستفاد منها 3417 نزيلاً، وخدمة المحاكمة عن بعد واستفاد منها 5452 نزيلاً، إضافة إلى السوبرماركت الذكي الذي قدم 8307 خدمات للنزلاء.

جاء ذلك خلال الجولة التفتيشية للمؤسسة العقابية بحضور المقدم محمد مبارك الغفلي مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية وعدد من الضباط وصف الضباط بالمؤسسة، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بضمان تقديم الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وتعزيزاً لعملية إدارة الموارد والدعم.

كما أثنى على المبادرات المجتمعية التي تنفذها الإدارة لدعم وتأهيل النزلاء وأسرهم خلال عام 2021، ومنها مبادرة فرج همي وأسعد أسرتي لتسوية أوضعاهم المالية واستفاد منها 119 نزيل، ومبادرة صندوق التسامح التي توفر تذاكر سفر للمبعدين واستفاد منها 1423 نزيلاً، ومبادرة عونك التي قدمت الدعم للنزلاء وأسرهم واستفاد منها 131 نزيلاً.

واطلع نائب قائد عام شرطة عجمان خلال الجولة على مجريات العمل بما يختص بشؤون النزلاء، وشؤون الأمن وتابع آلية تحديث وتطوير عنابر النساء والرجال واستمع إلى شرح حول برامج التأهيل، والورش التدريبية، وأشاد بجهود العاملين لتقديم الخدمات للنزلاء وفق أعلى معايير الجودة، وبما يضمن حقوق النزلاء ويحفظ أمنهم وسلامتهم.

وفي نهاية الجولة التفتيشية الافتراضية أوصى العميد باستمرار تعزيز وتطوير الخدمات المقدمة للنزلاء في المؤسسة، وفق أحدث الأساليب العالمية المتبعة.

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