طبيب إماراتي يفوز بجائزة أفضل رئيس تنفيذي لمؤسسة صحية في آسيا

المصدر: دبي - وام

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أعلنت إدارة جوائز آسيا للرعاية الصحية فوز طبيب إماراتي بجائزة «أفضل رئيس تنفيذي في مجال الرعاية الصحية» لعام 2021 في آسيا.

وقالت في بيان إن الطبيب حيدر سعيد اليوسف، المدير العام لمجموعة «الفطيم للرعاية الصحية» حصل على جائزة «أفضل رئيس تنفيذي في مجال الرعاية الصحية» لعام 2021 في منطقة آسيا لجهوده وإنجازاته في مجال الرعاية الصحية الأولية وتوفير خدمات طبية متميزة للمرضى عبر عيادات «»هيلث هب«التابعة لمجموعة»الفطيم للرعاية الصحية«في دولة الإمارات.

ونال الدكتور حيدر هذه الجائزة ضمن حفل تسليم»جوائز آسيا للرعاية الصحية 2022 «.

ووفقاً لبيان»جوائز آسيا للرعاية الصحية«يعتبر اليوسف أول طبيب إماراتي ورئيس تنفيذي ينال هذا اللقب من الدولة على مستوى قارة آسيا.

كما حصلت مجموعة»الفطيم للرعاية الصحية«على جائزتين من»جوائز آسيا للرعاية الصحية«، حيث نالت عيادات»هيلث هب«التابعة للمجموعة على جائزة»أفضل مزود رعاية صحية أولية«لعام 2021 في قارة آسيا وجائزة»الابتكار في مجال الرعاية الصحية" عن مشروع الطبيب الذكي.

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