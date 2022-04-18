الإمارات تدين إحراق متطرفين في السويد نسخا من القرآن الكريم

المصدر: وام

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أدانت دولة الإمارات بشدة ما أقدم عليه بعض المتطرفين في السويد من إحراق نسخ من القرآن الكريم.

وأكدت وزارة الخارجية و التعاون الدولي في بيان لها رفض دولة الإمارات الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار والتي تتنافى مع القيم و المبادئ الإنسانية و الأخلاقية.

و جددت الوزارة دعوتها الدائمة إلى نبذ خطاب الكراهية و العنف و وجوب احترام الرموز الدينية والابتعاد عن إثارة الكراهية بالإساءة للأديان والمقدسات، و ضرورة نشر قيم التسامح و التعايش.

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