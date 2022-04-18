مجلس الوزراء يعتمد اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب

المصدر: وام

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اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب الهادف إلى تعزيز مكانة الإمارات وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام عبر جذب واستبقاء المواهب والكفاءات المؤهلة من كافة أرجاء العالم.

توفر اللائحة التنفيذية المعلومات الوافية عن أنواع وشروط تأشيرات الدخول والإقامة، والأحكام العامة لدخول وإقامة الأجنبي بالدولة وتعكس التطور الجذري الذي شهدته المنظومة المستحدثة من تأشيرات الدخول والإقامة بهدف تيسير الإجراءات ودعم سوق العمل ورفع تنافسيته ومرونته وتعزيز شعور الاستقرار والأمان المجتمعي.

الإقامة الذهبية.

وشهدت الإقامة الذهبية التي تمنح لعدة فئات و تشمل المستثمرين ورواد الأعمال والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين وأوائل الطلبة والخريجين ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول لمدة 10 أعوام، مجموعة كبيرة من التعديلات التي جاءت بغرض تيسير المتطلبات والتوسع في فئات المستفيدين.

كما تضمنت مزايا جديدة للحاصلين على الإقامة الذهبية أهمها إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة للاحتفاظ بالإقامة الذهبية و إلغاء الحد الأقصى لعدد عمالة الخدمة المساندة التي يمكن استقدامها ومزايا لأفراد الأسرة تسمح لهم بالبقاء في الدولة طيلة مدة سريان إقامتهم في حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الذهبية.

الإقامة الذهبية للعلماء.

تمنح للعلماء والباحثين ذوي الإنجازات والتأثير العالي في مجالهم بناءً على توصية أو موافقة من مجلس علماء الإمارات ووفق شروط أهمها أن يكون حاصلاً على ماجستير أو دكتوراة في أحد تخصصات الهندسة والتكنولوجيا وعلوم الحياة والعلوم الطبيعية من أفضل الجامعات عالمياً وفقاً للتصنيفات الدولية المعتمدة وأن يكون له إنجازات بحثية معتمدة أو من ذوي الإنجازات في بناء قطاع البحث والتطوير داخل وخارج الدولة.

الإقامة الذهبية للمتخصصين.

تم التوسع في هذا المسار لجذب العمالة الماهرة من أصحاب المؤهلات التعليمية والخبرات المهنية في كافة التخصصات في مجالات الطب والهندسة والتكنولوجيا والعلوم والتعليم والقانون والثقافة والاجتماع، على أن تتوافر مجموعة من الشروط التي تتضمن الحصول على تصريح عمل في الدولة بموجب عقد عمل ساري المفعول، وأن يكون الشخص من فئة العمالة الماهرة /المستوى المهني الأول أو الثاني حسب التصنيف المهني المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين والمتوائم مع التصنيف الدولي الموحد للمهن ISCO الصادر من منظمة العمل الدولية/، كما يجب أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها وألا يقل الراتب الشهري عن ثلاثين ألف درهم إماراتي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

الإقامة الذهبية للنوابغ من المواهب.

و تمنح لأصحاب المواهب الاستثنائية المتميزة في المجالات المهمة للدولة على أساس الموهبة فقط ولا تتطلب عقد عمل في الدولة ولا يشترط حدا أدنى للمؤهل العلمي أو الراتب الشهري أو المستوى المهني.

وتمنح الإقامة الذهبية للنوابغ بناءً على توصية أو موافقة من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية، وتشمل المواهب في مجالات الثقافة والفن والرياضة والتكنولوجية الرقمية والمخترعون والمبتكرون والمجالات الأخرى ذات الأهمية الاستراتيجية.

الاستثمار العقاري.

و جاءت أهم التسهيلات في الإقامة الذهبية للمستثمرين في القطاع العقاري عند ملكية كاملة لعقار بقيمة لا تقل عن 2 مليون درهم حيث تم استحداث ميزة تمكّن المستثمر من الحصول على الإقامة الذهبية عند شراء العقار بقرض من أحد المصارف المحلية /المحددة/، كما تم استحداث ميزة أخرى تمكّن المستثمر من الحصول على الإقامة الذهبية عند شراء عقار أو أكثر على الخارطة بقيمة لا تقل عن 2 مليون درهم من الشركات المحلية المعتمدة.

ريادة الأعمال.

و حددت اللائحة التنفيذية اشتراطات تتسم بالمرونة و الشمولية للحصول على الإقامة الذهبية في فئة رواد الأعمال وهي أن يكون لدى الشخص ملكية أو شراكة في مشروع ريادي مسجل في الدولة ضمن فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويحقق إيرادات سنوية لا تقل عن مليون درهم.

كما أن الحصول على موافقة على فكرة مشروع ريادي من حاضنة أعمال معتمدة أو من وزارة الاقتصاد أو من الجهات المحلية المختصة يعد كافياً للحصول على الإقامة الذهبية.

كما تمنح الإقامة الذهبية إذا كان الشخص مؤسساً /من المؤسسين/ لمشروع /مشاريع/ ريادي سابق تم بيعه بقيمة إجمالية لا تقل عن سبعة ملايين درهم، ويشترط موافقة وزارة الاقتصاد أو الجهات المحلية المختصة على المشاريع أو الأفكار.

الإقامة الذهبية لأوائل الطلبة والخريجين.

تم التوسع في هذا المسار لاستقطاب لاستقطاب الخريجين /حديثي التخرج/ المتميزين من أفضل جامعات الدولة وأفضل 100 جامعة عالمياً لتبدأ مسيرتهم العملية والمهنية في الدولة وفق اشتراطات خاصة بالمعدل التراكمي وسنة التخرج وتصنيف الجامعات.

جيل جديد من الإقامات بمزايا وتسهيلات كبيرة.

كما شهدت منظومة تصاريح الإقامة تحديثات نوعية أهمها استحداث الإقامة الخضراء لمدة 5 سنوات لاستقطاب المستثمرين ورواد الأعمال والعمالة الماهرة عالية المستوى وأصحاب العمل الحر، ومنح مزايا أكبر لاستقدام أفراد أسر المقيمين في الدولة، ومدد سماح مرنة تصل إلى 6 أشهر بعد انتهاء أو إلغاء الإقامة بما يعزز الشعور بالأمان والاستقرار لدى المقيم بالإضافة لتبسيط اشتراطات ومتطلبات الحصول على تصاريح الإقامة بكافة أنواعها.

الإقامة الخضراء للعامل المهاري.

مسار جديد مخصص للعمالة الماهرة يوفر إقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد وبدون ضامن أو صاحب عمل بمتطلبات بسيطة تتضمن الحصول على تصريح عمل في الدولة بموجب عقد عمل ساري المفعول، وأن يكون الشخص من فئة العمالة الماهرة /المستوى المهني الأول أو الثاني أو الثالث حسب التصنيف المهني المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين/.

وتتطلب هذه الفئة أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها وألا يقل الراتب الشهري عن 15 ألف درهم إماراتي.. وقد تم من خلال هذا المسار فصل الإقامة عن العمل لتسهيل إجراءات انتقال العامل الماهر وتعزيز مرونة سوق العمل.

الإقامة الخضراء للعمل الحر.

ولتشجيع أنماط العمل المرنة تم استحداث مسار جديد مخصص للعمل الحر يوفر إقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد وبدون ضامن أو صاحب عمل بمتطلبات بسيطة هي الحصول على تصريح عمل حر من وزارة الموارد البشرية والتوطين على أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس أو الدبلوم التخصصي أو ما يعادلها، وألا يقل الدخل السنوي من العمل الحر لعامين سابقين عن /360,000/ درهم أو أن يثبت المتقدم للحصول على هذه الإقامة ملاءته المالية طوال فترة إقامته بالدولة.

الإقامة الخضراء للمستثمر أو الشريك.

و في إطار التحديثات غير المسبوقة لتعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة، تم استحداث الإقامة الخضراء للمستثمر أو الشريك في نشاط تجاري بدون ضامن ولمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لتحل محل إقامة المستثمر السابقة ومدتها سنتان وباشتراطات أبسط ومزايا أكبر.

وبهذا تصبح الإقامة الخضراء للمستثمر هي الإقامة الأساسية عند فتح نشاط تجاري أو المشاركة فيه بعد استيفاء اشتراطات بسيطة تشمل الموافقة على الاستثمار وإثبات قيمة الاستثمار أو الشراكة وفي حالة كان الأجنبي في أكثر من رخصة يصار إلى إجمالي رأس المال المستثمر في استيفاء النسبة المقررة، وذلك بالإضافة إلى موافقة الجهات المحلية المختصة والترخيص لمقدم الطلب بممارسة النشاط.

مزايا جديدة لإقامة أفراد الأسرة.

و تقدم المنظومة المستحدثة حزمة كبيرة من المزايا لأفراد الأسرة حيث يجوز للأجنبي المقيم بالدولة استقدام أفراد أسرته بسهولة ويسر ويشمل ذلك الزوج والأبناء.. وقد تم رفع سن الأبناء حتى 25 عاماً بعد أن كان 18 عاماً فقط إضافة إلى البنات غير المتزوجات بغض النظر عن العمر ويمنح الأبناء من أصحاب الهمم تصريح إقامة مع ذويهم بغض النظر عن العمر.

كما جرى استحداث مزايا إضافية للأجنبي الحاصل على الإقامة الخضراء تتيح له استقدام أقاربه من الدرجة الأولى وفي كل الأحوال تكون إقامة أفراد الأسرة ذات مدة إقامة رب الأسرة.

منظومة مستحدثة لتأشيرات الدخول.

و توفر المنظومة المستحدثة من تأشيرات الدخول أغراضا وخيارات جديدة ومتعددة للراغبين في زيارة الدولة، كما تطرح لأول مرة تأشيرات للزيارة بدون اشتراط ضامن أو مستضيف في الدولة بهدف تيسير الإجراءات والمتطلبات، وتتميز التأشيرات في المنظومة المستحدثة بمدد زيارة مرنة وقابلة للتمديد وتصل إلى عام، كما أن كافة التأشيرات متاحة لسفرة واحدة أو أكثر، وصلاحية دخول لمدة 60 يوما قابلة للتجديد، وآلية تقديم سهلة ضمن منصة موحدة.

تأشيرة استكشاف فرص العمل.

و تم استحداث هذه التأشيرة بهدف تيسير دخول المهارات والكفاءات لاستكشاف فرص العمل المتاحة في الدولة وبدون ضامن أو مستضيف داخل الدولة، وهي تمنح لفئة العمالة الماهرة في المستوى المهني الأول أو الثاني أو الثالث /حسب تصنيف المهن المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين/، كما تمنح لخريجي أفضل 500 جامعة في العالم /حسب التصنيفات الدولية المعتمدة/ على ألا يكون قد مر على تخرج الشخص أكثر من عامين و أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها.

تأشيرة استكشاف الفرص الاستثمارية وفرص الأعمال.

تهدف هذه التأشيرة الجديدة إلى تيسير دخول المستثمرين لاستكشاف فرص الاستثمار وهي تمنح المستثمرين ورواد الأعمال الفرصة للتعرف على متطلبات تأسيس الأعمال ضمن إجراءات بسيطة وبدون ضامن أو مستضيف داخل الدولة.

تأشيرة السياحة.

و تعد هذه الفئة من أكثر التأشيرات استخداماً، فبالإضافة إلى تأشيرة السياحة العادية التي تمنح للزيارة ويكون الضامن/ المستضيف إحدى المنشآت العاملة في مجال السياحة في الدولة، تم كذلك طرح تأشيرة سياحة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات وبدون ضامن، تمكن المستفيد من البقاء في الدولة حتى 90 يوماً متواصلة ويجوز تمديدها لمدة مماثلة على ألا تتجاوز مدة البقاء كاملة 180 يوما في السنة الواحدة إلا في حالات استثنائية.

وتتطلب هذه التأشيرة إثبات توافر رصيد مصرفي بمبلغ 4000 دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية خلال الأشهر الستة الأخيرة السابقة على تقديم الطلب.

تأشيرة زيارة قريب أو صديق.

في السابق كانت هذه التأشيرة متاحة إذا كان الزائر قريبا للأجنبي وعلى كفالة الأجنبي، أو إذا كان الزائر صديقا لمواطن، أما في المنظومة الجديدة فيكفي أن يكون الزائر قريباً أو صديقاً لمواطن أو مقيم في الدولة للحصول على هذه التأشيرة وبدون ضامن أو مستضيف داخل الدولة.

تأشيرة إنجاز مهمة عمل.

و تخصص هذه التأشيرة لإنجاز مهمة عمل مؤقتة أو للعمل تحت التجربة لفترة زمنية مؤقتة بحيث يكون الضامن جهة العمل في الدولة، ويشترط فقط تقديم عقد عمل مؤقت أو رسالة من جهة العمل وإثبات اللياقة الصحية للعمل.

الدراسة أو التدريب أو التأهيل.

في هذه التأشيرة يكون الضامن إحدى الجامعات أو المعاهد أو المؤسسات التعليمية أو البحثية المرخصة في الدولة، كما يمكن أن يكون الضامن جهة حكومية أو خاصة لأغراض التدريب والتأهيل لفترة زمنية مؤقتة.. وتغطي التأشيرة التدريب المهني أو العمل خلال فترة الدراسة ويشترط فقط تقديم رسالة من الجهة متضمنة البرنامج الدراسي أو التدريبي ومدته.

ويعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب بعد /90/ تسعين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

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