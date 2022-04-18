مبادرة الشاحن الأخضر تقدم أكثر من 8800 ميجاوات ساعة من الكهرباء منذ 2015

المصدر: البيان

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زودت هيئة كهرباء ومياه دبي من خلال مبادرة الشاحن الأخضر أكثر من 8800 ميجاوات ساعة من الكهرباء لشحن المركبات الكهربائية في إمارة دبي منذ العام 2015 مما ساهم في قطع ما مجموعه 58 مليون كيلومتر باستخدام المركبات الكهربائية وتحقيق وفورات في تكلفة الوقود للمتعامل قدرت بـ 73%.

وشهدت إمارة دبي زيادة كبيرة في استخدام المركبات الكهربائية في جميع أنحاء الإمارة منذ العام 2015 حتى اليوم حيث ارتفع عدد المركبات الكهربائية المسجلة من 71 مركبة في 31 ديسمبر 2015 إلى 5107 مركبات في 31 يناير 2022.

وتغطي شبكة الشاحن الأخضر التابعة للهيئة جميع أرجاء الإمارة وتتضمن أكثر من 325 محطة شحن موزعة في أرجاء الإمارة أي ما يعادل أكثر من 560 نقطة شحن. ووصلت نسبة سعادة المتعاملين عن خدمة "الشاحن الأخضر" إلى 97% خلال العام 2021 فيما بلغت نسبة سعادتهم عن جودة الخدمة 93%.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إن تطوير الهيئة المستمر لمبادرة "الشاحن الأخضر" بالاعتماد على أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة يسهم في دعم مبادرة دبي للتنقل الأخضر 2030 الهادفة إلى تحفيز استخدام وسائل النقل المستدامة بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للإمارة من ناحية الاستدامة وجودة الهواء والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

وأضاف تعمل الهيئة على تشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالمركبات الكهربائية والهجينة للمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل والمواصلات وترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

من جانبه قال المهندس وليد بن سلمان النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: "نعمل على توسيع ونشر مفهوم التنقل الأخضر والمستدام في دبي من خلال توفير شبكة شحن عامة قوية للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء الإمارة إضافة إلى توفير حلول مبتكرة صديقة للبيئة كما نسعى إلى توفير تجربة سلسة وسريعة لمتعاملينا من خلال استخدام أحدث التقنيات الذكية والمبتكرة." وأطلقت الهيئة العديد من الميزات لتسهيل شحن المركبات الكهربائية على شبكة الشحن العامة الخاصة بها حيث يمكن للمتعامل وبمجرد تسجيل مركبته الكهربائية لدى هيئة الطرق والمواصلات في دبي الاستفادة من محطات الشحن في غضون ساعة من تسجيل المركبة حيث تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي على إنشاء حساب له في خدمة الشاحن الأخضر.

كما يمكن للمتعامل إنشاء حساب الشاحن الأخضر عبر موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي أو عن طريق نظام الرد الصوتي التفاعلي في مركز رعاية المتعاملين.

كما توفر الهيئة "لوحة بيانات مستخدم الشاحن الأخضر" لتسهيل إدارة خدمات الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية. إضافة إلى ذلك تتيح الهيئة لجميع المتعاملين سواء كانوا مسجلين في مبادرة "الشاحن الأخضر" أم غير مسجلين الاستفادة من الخدمة من خلال ميزة "خاصية الزائر.

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