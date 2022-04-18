35 مشروعاً لإنارة الطرق والشوارع في مدينة الشارقة 2021

المصدر: الشارقة - وام

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نفذت إدارة توزيع الكهرباء في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة 35 مشروعاً لإنارة الطرق والشوارع في مدينة الشارقة خلال عام 2021، حيث تم تركيب 7132 عمود إنارة جديداً وتمديد كايبلات بطول 215 كم وتركيب 97 صندوق إنارة، وتم تنفيذ أعمال صيانة لشبكة الإنارة في 30.497 عموداً، كما تم استخدام 11497 وحدة إنارة معظمها موفرة للطاقة وذلك في إطار جهود الهيئة لتصميم وتنفيذ شبكات إنارة الطرق في كافة المناطق وفق معايير ومواصفات ذات جودة وكفاءة عالية في كافة المناطق «الصناعية 10 - جامعة القاسمية - سوق المواشي - السيوح 7 - الرحمانية 9 و 10».

جهود

وأكد الدكتور المهندس حسن الزرعوني مدير إدارة توزيع الكهرباء أن الهيئة تحرص على استخدام المصابيح والكشافات الموفرة للطاقة في تنفيذ مشروعات الإنارة بالشارقة ما يعزز كفاءة استهلاك الطاقة ويدعم جهود الهيئة في تحقيق الاستدامة من خلال ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيض تكاليف الصيانة وخفض البصمة الكربونية، وذلك تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في مراعاة الجوانب البيئية وترشيد الاستهلاك في تنفيذ كافة المشروعات والعمل بطريقة مستدامة.

معايير

وأوضح أن هناك عدداً من المعايير التي تؤخذ بعين الاعتبار عند تصميم شبكة الإنارة في أي منطقة تختلف بين الطرق الفرعية والرئيسية والطرق السريعة سواء من حيث المسافات بين الأعمدة أو ارتفاعها أو تحديد عدد الكشافات التي ستركب عليها. مشيراً إلى أن فرق العمل بإدارة خدمات الكهرباء تعمل على تصميم واعتماد وتنفيذ شبكات الإنارة بعد دراسة المشروع وتدقيقه من حيث طول الشارع وعرضه وما يتناسب معه من الإضاءة وتحديد أنواع الكشافات وقدراتها وأطوال الأعمدة واعتماد المسافات الفاصلة بينها بما يتناسب مع مقاسات الطريق ونوعه وتوزيع الأعمدة والكشافات.

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