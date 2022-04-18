شرطة دبي تكرّم المتميزين من الضباط والأفراد

المصدر: دبي - البيان

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كرم اللواء عبد الله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة بشرطة دبي، الموظفين المتميزين، ضمن برنامج «الشرطي المتصدر لعام 2022»، عن شهر مارس، ممن ساهموا في تطوير آليات العمل في المجالات الجنائية والمرورية والإدارية والعلمية، وصولاً إلى مستويات عالية من الاحترافية في استشراف تطوير العمليات الإدارية، وتقديراً للجهود المبذولة من قبل الموظفين المتميزين، إضافة لنشر ثقافة التميز بينهم، وتشجيعهم للاستمرار على ذات النهج في الارتقاء بمنظومة العمل الشرطي، وتحسين جودة مخرجات العمل، عبر تقديم خدمات متميزة لأفراد المجتمع.

مكرمون

وكرم اللواء الغيثي، بحضور اللواء الدكتور محمد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، ومدير الإدارة العامة للعمليات بالوكالة، والعقيد تركي بن فارس مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة، والعقيد عبد الله جاسم الزرعوني مدير مكتب التطوير المؤسسي لشؤون العمليات، كرم الموظفين المتميزين، ضمن برنامج الشرطي المتصدر خلال شهر مارس، وهم الملازم أول شهاب أحمد عبد الله صالح، الأول في إعداد الأبحاث، والوكيل أول محمد عبد الله محمد عبيد البدواوي، الأول في تغطية الحوادث المرورية، والوكيل أول عبد الله محمد عبد الله علي أحمد، الأول في تسجيل البلاغات الجنائية، والرقيب أحمد علي عبد الله علي الجزيري، الأول في تحرير المخالفات المرورية، في حين حصل كل من الوكيل عبد السلام عبده سعيد، والشرطي أول حسين عبد الله علي قاسم الزقرى، على المركز الأول في سرعة انتقال الدورية لمكان الحادث، وحصد أيمن محمد الجميعي المركز الأول في الاقتراحات.

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