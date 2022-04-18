«دفاع مدني دبي» يدشن 18 مركبة إطفاء وإنقاذ

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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دشن الفريق خبير راشد ثاني المطروشي المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، 18 مركبة جديدة للعمل في مراكز الإطفاء والإنقاذ، منها 15 للتدخل السريع (RIV)، و3 مركبات كهربائية، تم تجهيزها في الورشة الفنية، وزودت بأحدث المعدات والتقنيات الحديثة والمتطورة، لتلائم طبيعة مهامها، كما تم تصميمها وفق مواصفات عالمية، لزيادة الفعالية، وتحقيق أفضل مؤشرات الأداء في مختلف الحوادث، بأعلى معايير الكفاءة والأداء المهني.

وتأتي الخطوة في إطار تنفيذ خطط واستراتيجيات الدفاع المدني بدبي، وتحديث أسطول مركباته وآليات قطاع الإطفاء والإنقاذ، للمحافظة على كفاءة الأداء في خدماته التخصصية، وفي إطار تحقيق أفضل زمن معياري للاستجابة في حوادث الحريق عالمياً، وبما يعزز المؤشر الوطني لسرعة زمن الاستجابة للحالات الطارئة بوزارة الداخلية.

تأهيل

وأكد الفريق المطروشي أن وحدة التدخل السريع (RIV)، التي أشرفت على تأهيلها وتطويرها إدارة الشؤون الفنية، تمتاز بقدرتها على التعامل التقني العالي والمؤثر في مواجهة الحرائق والأخطار الناجمة عنها، وزودت بجهاز إطفاء متطور صديق للبيئة، لا تصدر عنه أدخنة أو غازات سامة، مشيراً إلى أن المركبة متعددة الاستخدامات، وتتميز بالقدرة على سرعة الوصول إلى مكان الحادث، لتسهيل وصول الفرق الأخرى، مع استيعاب معدات الإطفاء اللازمة لطاقم الإطفاء، ومجهزة كذلك بمعدات حديثة، تساعدها على إنجاز مهامها بكفاءة عالية، بينما تعد الخاصية الأبرز فيها، هي وجود جهاز إطفاء متطور ذي أداء عالٍ، بإمكانه التحكم في عملية الإطفاء، بحسب نوع الحادث.

ولفت إلى أن مركبات الإطفاء الكهربائية، تم تصميمها وتجهيزها بشكل مستوحى من شكل الجيل الرابع لمركبات التدخل السريع، للتعامل مع بلاغات حوادث الحريق في الأماكن المغلقة، ومن مميزاتها، أنها صديقة للبيئة، ومزودة بنظام إطفاء متطور سعة 100ltr ماء، سهل الاستخدام، صديق للبيئة.

جاء ذلك، بحضور اللواء جمال بن عاضد المهيري مساعد المدير العام للموارد والخدمات المساندة، والعميد راشد خليفة الفلاسي مساعد المدير العام للخدمات الذكية، والعميد خبير علي حسن المطوع مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ.

كما كرم الفريق، خبير راشد ثاني المطروشي، العميد سليمان عبد الكريم البلوشي مدير إدارة الشؤون الفنية، وفريق العمل في الإدارة، على الجهود الكبيرة في تجهيز المركبات وفق أحدث مقاييس العمل التخصصي العالمية في مكافحة الحريق.

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