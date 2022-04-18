«الإمارات للخدمات الصحية» تطلق مبادرة «ريادة»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مبادرة «ريادة»، ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بمنظومة الخدمات، وتطوير قنوات تقديمها، وبما يواكب استراتيجياتها وتطلعاتها الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، وتطبيق أعلى معايير الخدمات الصحية الذكية، التي تسهم في تحقيق أعلى معدلات سعادة المتعاملين ورضاهم.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز تجربة المتعامل، وتمكينه من الحصول على خدمات سريعة وفعالة، من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات المتكاملة التي تقدمها المؤسسة، لتتوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية، وتلبي متطلبات نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، وتسهم في تحديث وتطوير أنظمة العمل، وتدريب الكوادر الوظيفية فيها وتأهيلهم، وصولاً إلى تحقيق أفضل النتائج في سعادة المتعاملين والموظفين.

وتتضمن المبادرة أربع قنوات، هي نظام إدارة العلاقة مع المتعاملين، ومختبر تجربة المتعامل، وبرنامج المتسوق السري الداخلي، ومركز الاتصال الموحد، التي تستهدف تحقيق التكامل والتناسق في تقديم الخدمات الصحية، لتلبية متطلبات المتعامل وتطلعاته المستقبلية، وضمان توفير تجربة متميزة، في ظل وجود موظفين سعداء.

حرص

وأوضح الدكتور عبد العزيز الزرعوني المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن القيادة الرشيدة حرصت على إطلاق الاستراتيجيات والسياسات والمبادرات، لتحقيق أهدافها وطموحاتها، وبناء الثقة، وتعزيز العلاقات بين المؤسسات والمجتمع، وزيادة مستوى سعادة الأفراد في العديد من المجالات، ومن بينها مجال تقديم الخدمات، الذي شهد نقلة نوعية خلال الأعوام القليلة الماضية.

تميز

وأكد أحمد السويدي مدير إدارة سعادة المتعاملين، أن التميز والارتقاء بتقديم الخدمات، رحلة مستمرة لا تنتهي، وتتطلب التعاون وبذل أقصى الجهود من جميع فرق العمل، وقال: «إن هدف المؤسسة اليوم، عبر التزامها بالأجندات الوطنية، وباستراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية 2021-2025، يتمحور حول رفع تنافسية الدولة في مجال تقديم الخدمات».

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