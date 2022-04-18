4931 جرعة لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن تقديم 4931 جرعة من لقاح «كوفيد 19»، خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس، 24,646,043 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 249.19 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد 19»، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد على تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن شفاء 385 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا»، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 877,278 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن إجراء 265,321 فحصاً جديداً خلال 24 ساعة، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 201 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 895,465 حالة.

وأفادت الوزارة بعدم تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة، وبذلك يظل عدد الوفيات في الدولة عند 2,302 حالة.

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