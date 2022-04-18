شرطة أبوظبي تنظم مجلسها الرمضاني «نحو بيئة وطنية آمنة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت شرطة أبوظبي مجلسها الرمضاني الثالث لعام 2022 بعنوان «نحو بيئة وطنية آمنة» ضمن الدورة السادسة للمجالس الرمضانية تحت شعار«شرطة أبوظبي.. أمن واستقرار وخدمات مجتمعية متطورة»، والتي تنظمها إدارة الشرطة المجتمعية بالتنسيق والتعاون مع مكتب شؤون الشرطة النسائية بشرطة أبوظبي. وعقد المجلس افتراضياً عبر تطبيق «تيمز» وأدارته المقدم فاتن محمد من مديرية شرطة المناطق الخارجية، مؤكدة أهمية المجالس باعتبارها من أهم قنوات التوعية المجتمعية.

تعاون

وتحدثت المقدم حنان عبدالله النعيمي من إدارة مكافحة الفساد في مداخلتها عن مبادرة «نعمل نخلص»، مؤكدة أهمية تعاون أفراد المجتمع مع الجهات الشرطية المعنية للإبلاغ عن حالات الفساد الإداري والتي من بينها استغلال الوظيفة أوالسلطة لمنافع شخصية أو الرشوة أوالتزوير أو محاباة الأشخاص المتنفذين.

وقال الرائد غالب عبدالله الكعبي من مديرية مكافحة المخدرات، في مداخلته (كيف تعرف إن كان في بيتك مدمناً) إن ذلك يتم من خلال القرائن والأعراض التي تظهر على الأبناء المتعاطين ذكوراً وإناثاً وخصوصاً في مرحلة المراهقة، ومن بينها الانعزال الاجتماعي.

واستعرض الرائد مهندس سلطان أحمد الشريف من مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، أنواع وأساليب الجرائم الإلكترونية، والتي من بينها التعامل بالعملات الرقمية والتحويلات المالية المشبوهة، وطرق النصب والاحتيال الإلكتروني.

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