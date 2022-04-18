«منار الإيمان» بعجمان تطلق تطبيقاً ذكياً للتبرع

المصدر: عجمان - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت مؤسسة منار الإيمان الخيرية بعجمان، تطبيق «manar al iman» على الأجهزة الذكية، والذي يقدم العديد من المميزات والخدمات للمحسنين وأهل الخير، وذلك مواكبة للتطور التقني في مجالات متعددة، وانسجاماً مع مقتضيات العصر الحالي، من سرعة في تقديم الخدمات وسهولة في إنجاز المهام.

ومن أهم مميزات وخدمات هذا التطبيق الذكي، سهولة التبرع، وسرعة عرض المحتويات، وعرض البيانات الكاملة لمشاريع المؤسسة وفرز المشاريع التي تنفذها المؤسسة. وأوضحت المؤسسة، أنه يمكن التبرع عبر تطبيق «manar al iman» من خلال الرسائل النصية وبطاقات الائتمان، وخدمة طلب مندوب لتسلّم التبرعات كما يمكن تحميل التطبيق لعملاء نظام أبل وأندرويد عبر المتاجر الإلكترونية التابعة مثل اب ستور، وجوجل بلاي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز