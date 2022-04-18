الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً ومغبراً أحياناً على بعض المناطق مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وأوضح أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر، ومثيرة للغبار والأتربة أحياناً نهاراً، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر: مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وفيما يلي بيان بأحوال الطقس خلال بقية الأيام الأربعة:

الثلاثاء

الطقس: رطب على السواحل صباحاً – صحو بوجه عام.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: مضطرب في الصباح الباكر يصبح متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: رطب صباحاً على السواحل مع احتمال تشكل ضباب خفيف – صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً على بعض المناطق – تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس

الطقس: رطب صباحاً على السواحل مع احتمال تشكل ضباب خفيف – صحو إلى غائم جزئي أحياناً على بعض المناطق – ارتفاع آخر في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة

الطقس: حار - غائم جزئي إلى غائماً أحياناً على بعض المناطق الساحلية والجزر- وتميل درجات الحرارة للانخفاض على بعض المناطق الساحلية الغربية.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

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