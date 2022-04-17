مجلس محمد بن ركاض يستضيف محاضرة بعنوان "وصية زايد"

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

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استضاف الشيخ محمد بن ركاض العامري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي بمجلسه في العامرة بنطقة العين محاضرة بعنوان "وصية زايد"، بدعوة من جمعية الإمارات للسرطان، وبالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ضمن فعاليات الأمسيات الرمضانية، وذلك بحضور الدكتور سلامة جمعة داود من جمهورية مصر العربية ومن العلماء ضيوف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من المسؤولين وكبار المواطنين ونخبة من الضيوف وأعضاء الجمعية.

ورحب الشيخ محمد بن ركاض، بالضيوف والحضور، مؤكداً أن روح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ستبقى حية وخالدة في ذاكرة ووجدان الوطن والمواطنين وسيرته الخالدة في الحكمة والتسامح والخير والعطاء والسخاء ستبقى أيضا راسخة في النفوس البشرية والأجيال.

وقال: "إن مسيرة الشيخ زايد وفلسفته الاجتماعية وعقلانيته في الحياة كانت حالة فريدة عرفناها عن قرب في دولة الإمارات، ووصلت إلى كافة الشعوب حيث تميزت بالذكاء والحكمة والعدل خاصة في حل المشاكل حيث كان رحمه الله يحبذ الحوار والوفاق والتسوية السلمية لأي نزاع".

وقدم الدكتور سلامة جمعة داود محاضرة حول النظرة الدينية والإنسانية والأخلاق الحميدة التي اتسمت بها شخصية الشيخ زايد، معتبراً أن العظماء تظل سيرتهم العطرة وأعمالهم شاهداً على ما قدموه للبشرية من خير وعطاء حتى بعد وفاتهم. مشيراً إلى أن التاريخ المعاصر سجل في صفحاته كل الأعمال الجليلة والمواقف النبيلة والأيادي البيضاء للشيخ زايد، طيب الله ثراه، التي امتدت لتشمل العالم، ففي كل مدينة عربية وإسلامية أثرا طيبا لزايد الخير في كافة المجالات.

وأكد أن من وصايا الشيخ زايد أهمية الوحدة العربية الشاملة والإيمان العميق بالانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية، كما كانت شعاراته وأقواله دائماً تدعو إلى التمسك بالقيم والمكارم الأخلاقية والتقاليد المتأصلة المستمدة من الثقافة والدين الإسلامي وقيمه الأصيلة.

وأوضح محمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أن ثمار ما غرسه الشيخ زايد، طيب الله ثراه، من محبة وتراحم تتجلى في نهج القيادة الرشيدة في الإمارات، وفي أبناء الوطن، معتبراً أن القائد المؤسس اجتهد وأسس حتى وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم من نجاحات وتسامح ومودة وتمسك بالقيم والأخلاق السمحة والانفتاح على الثقافات والشعوب.

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