مكتوم بن محمد يصدر قراراً بإنشاء محكمة خاصة بالتركات ضمن محاكم دبي

المصدر: البيان

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أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، قرارا بإنشاء محكمة خاصة بالتركات ضمن محاكم دبي.

وقال سموه عبر حسابه بتويتر، "أطلقنا ضمن محاكم دبي محكمة خاصة بالتركات تتكون من دوائر قضائية ذات تخصصات متنوعة لنظر كافة الدعاوى وطلبات التركات أمام جهة قضائية واحدة ووفق إطار زمني محدد. نسعى لتطوير منظومة القضاء النوعي في دبي باعتباره السبيل للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وهدفنا أفضل نظام للتقاضي في العالم".

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