مكتوم بن محمد: الإمارات تفوقت في تعافيها من أزمة الجائحة العالمية

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، تفوّق الإمارات في تعافيها من أزمة الجائحة العالمية، لافتاً إلى أن نجاح الحكومة في قيادة جهود التعافي نرى أثره اليوم في حياة الناس وسعادتهم.

جاء ذلك خلال زيارة سموه، أمس، مجلس معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة.

ودوّن سموه عبر «تويتر»: «التقيت بالأخ الدكتور أنور قرقاش في مجلسه الذي يجمع رواد المجتمع والثقافة والأعمال. وسعدت برؤية عودة الحياة الاجتماعية في مجالسنا خلال شهر رمضان الفضيل. الإمارات تفوقت في تعافيها من أزمة الجائحة العالمية، ونجاح الحكومة في قيادة جهود التعافي نرى أثره اليوم في حياة الناس وسعادتهم».

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