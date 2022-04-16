6 ألاف شخص يشهدون محاضرة مدرس المسجد النبوي في دبي

المصدر: دبي – البيان

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استقطبت محاضرة الشيخ الأستاذ الدكتورسليمان الرحيلي المدرس بالمسجد النبوي الشريف ما يقارب من 6 ألاف شخص حضورياً وعبر البث المباشر في مسجد مردف الكبير مساء امس الخميس، وذلك ضمن فعاليات مبادرة رمضان دبي 1443هـ -2022م التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

وألقى الرحيلي محاضرة بعنوان ( ويحذركم الله نفسه) واستهل محاضرته بوصف الجنة والنار مخاطباً جمهور الحضور بالتذكير والتحذير من الله نفسه سبحانه وتعالى ، وبين كيف يكون المؤمن حذراً من الله سبحانه وتعالى مهما كان قوياً وذو مال ومنصب وجاه، فلابد من الحذر من الله سبحانه وتعالى، وكيف لا يحذر العبد ومصيره إلى الله، فهو يعلم ما في السموات والأرض، ولا يخفى عليه شي، منوها بأن تحذير الله سبحانه وتعالى للعباد جاء للخوف والرجاء والاستعداد ليوم الجزاء.

وتطرق الرحيلي عن كيف يحذر العبد ربه، مشيراً بأن هناك عدة مواطن، منها أن يتقى الله، ويخاف من عذاب الله، وذكر النفس بالطاعة، وترك المعصية، ويحرص على التوبة، والندم عن الذنوب، ويعلم العبد أن الله يراه ويسمعه.

كما ألقى الرحيلي محاضرة بالمجلس التنفيذي لحكومة دبي صباح الخميس بعنوان " الإنسان بين العدل والإحسان".

وختم الرحيلي محاضراته في رمضان دبي بالدعاء للمسلمين جميعا ولأهل الإمارات خاصة، مشيراً الى أن الإمارات نموذج للأمن والآمن في المنطقة، فاللهم دم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء، ودعى لولاة الأمر والرعية، وأن يحفظ دولة الإمارات من كل سوء ومكروه ويوفق حكامها وشيوخها إلى ما فيه الخير .

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