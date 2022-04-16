مدفع شرطة دبي المتنقل في العوير ليومين

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شرطة دبي عن تواجد مدفع الإفطار منذ اليوم السبت في منطقة العوير عند مسجد الشيخ حمدان، ولمدة يومين.

يأتي ذلك تماشياً مع الأعراف والعادات والتقاليد التي درجت القيادة العامة لشرطة دبي على العمل بها خلال شهر رمضان، باستخدام مدافع الإفطار لإعلام الصائمين بموعد إفطارهم يومياً.

وتنقسم المدافع هذا العام إلى نوعين، الأولى مدافع ثابتة تتوزع في 5 مناطق، هي نخلة جميرا عند منتجع أنتلانتس، والخليج التجاري عند برج خليفة، والسيف في شارع السيف، والوحيدة عند مركز سنشري التجاري، وحتا أمام جمعية الإمارات وحديقة التلة.

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