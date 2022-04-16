«كهرباء دبي» تحصد 60 جائزة 2021

المصدر: دبي - البيان

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واصلت هيئة كهرباء ومياه دبي مسيرة تميزها وريادتها العالمية خلال العام 2021، وعززت مكانتها بوصفها واحدة من أكثر المؤسسات الخدماتية تميزاً في العالم في جميع المجالات، وحصدت 59 جائزة محلية وإقليمية وعالمية مرموقة، كما سجلت رقمين قياسيين عالميين في موسوعة غينيس. وعلى ضوء إنجازاتها الجديدة، ارتفع رصيد الهيئة من الجوائز من العام 2015 وحتى نهاية العام 2021 إلى 383 جائزة (67 محلية، 67 إقليمية، 249 عالمية).

ومن أبرز النجاحات التي حققتها الهيئة، تكريمها بجائزة الشيخ خليفة للامتياز في فئة النخبة المتميزة عام 2021، وحققت الهيئة درجة 850 في التقييم وهي أعلى درجة في تاريخ الجائزة منذ إطلاقها عام 1999، متفوقة على أكثر من 200 مؤسسة محلية وإقليمية رائدة شاركت في هذه الدورة. كما كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهيئة بخمس جوائز ضمن جوائز دبي للتميز الحكومي 2021، أبرزها جائزة النخبة، والتي تمنح للجهات التي تحقق 600 نقطة أو أكثر. وحصدت الهيئة كذلك جائزة «أفضل جهة في مجال التوطين»، ووسام دبي للموظف المتخصص، ووسام دبي للموظف الشاب، إضافة إلى فئة التكريم الخاص - الجندي المجهول. وعن مبادرة «الحياة الذكية» توّجت الهيئة براية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية 2020.

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن فخره واعتزازه بالإنجازات التي تحققها الهيئة، مؤكداً أن نجاحات الهيئة تأتي ثمرة عملها برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الهادفة إلى جعل حكومة دولة الإمارات من أفضل الحكومات على مستوى العالم، ودولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها عام 2071. وأشار معالي الطاير إلى أن سجل الهيئة الحافل بالجوائز المرموقة يأتي ترجمة لجهودها الحثيثة التي تصبو إلى الوصول إلى الرقم واحد في جميع المجالات، ودعم مساعي دبي لتصبح مدينة المستقبل. ولفت معاليه إلى أن نجاحات الهيئة تؤكد مكانتها العالمية في مختلف مجالات التميز، حيث أصبحت مرجعاً عالمياً في تطوير وتطبيق أعلى معايير وممارسات التميز في جميع أنشطتها وعملياتها التشغيلية.

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