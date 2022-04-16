رقمان قياسيان في غينيس..ديوا" تحصد 60 جائزة محلية وعالمية خلال 2021

المصدر: البيان

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واصلت هيئة كهرباء ومياه دبي مسيرة تميزها وريادتها العالمية خلال العام 2021، وعززت مكانتها بوصفها واحدة من أكثر المؤسسات الخدماتية تميزاً في العالم في جميع المجالات، وحصدت 59 جائزة محلية وإقليمية وعالمية مرموقة، كما سجلت رقمين قياسيين عالميين في موسوعة غينيس. وعلى ضوء إنجازاتها الجديدة، ارتفع رصيد الهيئة من الجوائز من العام 2015 وحتى نهاية العام 2021 إلى 383 جائزة (67 محلية، 67 إقليمية، 249 عالمية).

ومن أبرز النجاحات التي حققتها الهيئة، تكريمها بجائزة الشيخ خليفة للامتياز في فئة النخبة المتميزة عام 2021 وحققت الهيئة درجة 850 في التقييم وهي أعلى درجة في تاريخ الجائزة منذ إطلاقها عام 1999، متفوقة على أكثر من 200 مؤسسة محلية وإقليمية رائدة شاركت في هذه الدورة. كما كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، الهيئة بخمس جوائز ضمن جوائز دبي للتميز الحكومي 2021، أبرزها جائزة النخبة، والتي تمنح للجهات التي تحقق 600 نقطة أو أكثر. وحصدت الهيئة كذلك جائزة "أفضل جهة في مجال التوطين"، ووسام دبي للموظف المتخصص، ووسام دبي للموظف الشاب، إضافة إلى فئة التكريم الخاص - الجندي المجهول. وعن مبادرة "الحياة الذكية" توّجت الهيئة براية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية 2020.

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن فخره واعتزازه بالإنجازات التي تحققها الهيئة، مؤكداً أن نجاحات الهيئة تأتي ثمرة عملها برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الهادفة إلى جعل حكومة دولة الإمارات من أفضل الحكومات على مستوى العالم، ودولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها عام 2071. وأشار معالي الطاير إلى أن سجل الهيئة الحافل بالجوائز المرموقة يأتي ترجمة لجهودها الحثيثة التي تصبو إلى الوصول إلى الرقم واحد في جميع المجالات، ودعم مساعي دبي لتصبح مدينة المستقبل. ولفت معاليه إلى أن نجاحات الهيئة تؤكد مكانتها العالمية في مختلف مجالات التميز، حيث أصبحت مرجعاً عالمياً في تطوير وتطبيق أعلى معايير وممارسات التميز في جميع أنشطتها وعملياتها التشغيلية.

رقمان قياسيان في غينيس

سجلت الهيئة خلال العام 2021 رقمين قياسيين عالميين في موسوعة غينيس، وذلك عن أكبر منشأة لإنتاج الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي في موقع واحد وبقدرة 9547 ميجاوات من الكهرباء، في مجمّع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، وعن أول مختبر بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على مستوى العالم، وذلك عن مختبر الروبوتات والطائرات المسيرة (الدرون) في مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. وتسعى الهيئة لتسجيل رقمين قياسيين جديدين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية عن أعلى برج شمسي في العالم بارتفاع 262.44 متراً وأكبر محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 700 ميجاوات، ضمن المرحلة الرابعة من المجمّع.

أدنى النسب في فاقد الكهرباء والمياه عالمياً

تتفوق نتائج الهيئة على نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية في العديد من المؤشرات، ففي عام 2021، بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في الإمارة 3.3% مقارنة مع 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ونسبة الفاقد في شبكات المياه 5.3% مقارنة مع 15% في أمريكا الشمالية، وتعد من أدنى النسب في العالم. كما بلغت نسبة كفاءة استخدام الطاقة في محطات إنتاج الطاقة التابعة للهيئة 90%. وحققت الهيئة رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك، حيث سجلت دبي متوسط 1.43 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام، مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.

جوائز عالمية وإقليمية

حصلت الهيئة على شهادة "كايتمارك للابتكار" التي يقدمها المعهد البريطاني للمعايير، لتكون بذلك أول جهة رائدة تنال هذه الشهادة على المستوى العالمي ضمن مجال المؤسسات الحكومية؛ وحققت الهيئة تقييم 8 نجوم في جائزة "إنوفيشن لينس" (Innovation Lens) التي أطلقتها المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) لقياس ثقافة الابتكار ودوره في تحقيق النتائج في المؤسسات الرائدة حول العالم. وقد حققت الهيئة 800 نقطة في التقييم، لتكون بذلك أول مؤسسة على مستوى العالم تحصل على هذه الجائزة وتحقق هذه النتيجة المتقدمة في إدارة الابتكار.

علاوة على ذلك، فازت الهيئة بست جوائز في الفئة الماسية ضمن "جوائز مجلس هارفارد العالمية للأعمال 2021" والتي يمنحها مجلس هارفارد للأعمال ومقره نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. وحصدت الهيئة "جائزة الفئة المؤسسية الرئيسية"، و"جائزة الابتكار" و"جائزة التعامل مع كوفيد-19"، "جائزة المشروع"، و"جائزة تقنية المعلومات"، و"جائزة الصحة والسلامة". كما توجت الهيئة بالمركز الأول عالمياً في تطبيقها لمتطلبات شهادة المواصفة العالمية في تجربة المتعاملين "ICXS" بتحديثها الجديد " ICXS2019"، بإحرازها نتيجة 99.7% ضمن منظومة التقييم الخاصة بالشهادة، والتي تعد الأعلى عالمياً في تاريخ المواصفة بنسختها المحدثة.

وفازت المرحلة الخامسة من مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل، بجائزة أفضل صفقة للطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن جوائز "آي جي" العالمية. وستبلغ القدرة الإنتاجية للمجمع 5000 ميجاوات بحلول عام 2030. كما فازت بجائزة "أفضل صفقة للطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2020" من مجلة "بروجكت فاينانس انترناشونال" التابعة لوكالة الأنباء العالمية "تومسون رويترز".

كما فازت الهيئة بجائزة "الابتكار المتميز" ضمن "جوائز التميز العالمية في الأعمال" 2021 التي تنظمها مؤسسة Awards Intelligence، ومقرها المملكة المتحدة. ونالت الهيئة أيضاً جائزة "أفكار الإمارات" عن فئة الإبداع في ريادة الأعمال، تقديراً لفكرة استخدام موصلات T ثنائية الاتجاه لاستعادة إمدادات الكهرباء بأقصى سرعة في حالات الطوارئ؛ والجائزة العالمية من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) للمرة الثانية لتحافظ على تصنيفها ضمن الفئة البلاتينية التي تضم كبرى الشركات والمؤسسات العالمية الرائدة في مجال التميز. وتعد الهيئة المؤسسة الوحيدة خارج أوروبا التي تحصل على هذه الجائزة العالمية المرموقة، والتي تعد أرفع جائزة في نموذج التميز من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة. وفازت بجائزة "تحدي المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة" لعام 2021 لدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. إضافة إلى ذلك، توجت الهيئة بجائزة "الريادة" في الشرق الأوسط لعام 2021 من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء التي تكرم المؤسسات التي من خلال ريادتها النموذجية في تطوير مبان خضراء ومستدامة أسهمت في تحسين جودة الحياة في المجتمعات حول العالم.

وفازت الهيئة بالجائزة الكبرى ضمن الجوائز العالمية السنوية للمبيعات وخدمات المتعاملين 2021، في دورتها الثامنة إلى جانب أربع جوائز ذهبية عن فئات: "التعامل مع شكاوى العملاء وفريق خدمة العملاء للعام"، وعن مبادرة "نظام الشكاوى الإلكترونية الموحد"، "أفضل مركز اتصال"، و"البرنامج التدريبي في مجال خدمة العملاء"؛ وجائزة فضية عن فئة "أفضل منتج أو خدمة جديدة لخدمة العملاء"؛ وجائزة برونزية عن فئة "خدمة ودعم العملاء في هذا العام". كما حصدت الهيئة أربع جوائز في الدورة الثالثة عشرة من جوائز "جولدن بريدج للأعمال والابتكار 2021" ومقرّها مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث فازت بجائزتين ذهبيتين عن فئتي: أفضل الإنجازات في تجربة المستخدمين، وأفضل منصة متكاملة؛ وجائزتين فضيتين عن فئتي: أفضل حلول للشركات، وأفضل مشروع أو مبادرة في تقنية المعلومات. وفازت الهيئة أيضاً في "جوائز أفضل الأعمال" التي تعد واحدة من أرفع الجوائز في المملكة المتحدة في فئة أفضل تركيز على المتعاملين.

وفي مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة، حصدت الهيئة جائزتين عالميتين ضمن جوائز التميز الدولية في المسؤولية المجتمعية بفئتي الانبعاثات الكربونية والابتكار. إضافة الى ما سبق، فازت الهيئة بأربع جوائز ضمن جائزة "التفاحة الخضراء العالمية"، وتوجت بلقب "البطل الأخضر في فئة كفاءة الوقود"، كما فازت بجائزة ذهبية عن فئة تقليل الانبعاثات وجائزتين عن فئتي الابتكار وإدارة المخلفات. كذلك حصدت الهيئة جائزتين من جوائز التميز العالمي في التصميم المؤسسي والرقمي 2020 من مؤسسة آي سي إم جي "ICMG" العالمية، ضمن فئة تقنية المعلومات الرقمية- حلول التمكين بالذكاء الاصطناعي وفئة أفضل تصميم رقمي لوظائف الدعم، وذلك عن موظف الهيئة الافتراضي "رمّاس" المعتمد على الذكاء الاصطناعي.

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