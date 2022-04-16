للاطمئنان على توافر السلع وأسعارها.. محمد بن راشد يزور جميعة الاتحاد في دبي

المصدر: البيان

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كعادته "رعاه الله" في متابعة أحوال الناس ومصالحهم، تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أحد أفرع جمعية الاتحاد التعاونية في دبي، للاطمئنان على توافر السلع الأساسية، ومدى التزام الجمعيات ومنافذ البيع بالأسعار المقررة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسموه خلال الزيارة، التي قام بها للجمعية، مشيدين بحرصه سموه ومتابعته الشخصية المتواصلة لحاجات الناس وحرص سموه على مصالحهم.

وتأتي جولة سموه استكمالا لعمليات المراقبة الدورية التي تقوم بها الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد، للأسواق ومنافذ البيع لمراقبة نحو 300 سلعة من السلع الأساسية في مختلف الأسواق بكافة إمارات الدولة.

كعادته "رعاه الله" في متابعة أحوال الناس ومصالحهم، تفقد صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_راشد، أحد أفرع جمعية الاتحاد التعاونية في دبي، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا المقطع لسموه خلال زيارته للجمعية للوقوف على توافر السلع الرئيسية وأسعارها والتزام الجمعيات بالأسعار المقررة pic.twitter.com/wxPIbUoBzn — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 15, 2022

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